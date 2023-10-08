وداعٌ مؤلم وصلواتٌ حاسمة ..العرافة ليلى عبداللطيف تناديكم بصوتها المبحوح ودموعها المتدفقة حد الجنون يسيطر على الأرض المصريه

انت الان تتابع خبر وداعٌ مؤلم وصلواتٌ حاسمة ..العرافة ليلى عبداللطيف تناديكم بصوتها المبحوح ودموعها المتدفقة حد الجنون يسيطر على الأرض المصري والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف، المعروفة بـ "سيدة التوقعات"، أن العام 2023 سيشهد كوارث كبيرة على المستوى العالمي، وسيكون عاماً "دموياً" بشكل عام. وأثارت توقعاتها المروعة للعام القادم صدمة الجميع.

في ليلة رأس السنة، أثناء ظهورها على قناة "الظفرة" الإماراتية، قدمت ليلى عبداللطيف توقعاتها المروعة للعام 2023 قبل بدايته. وتحدثت الفلكية اللبنانية عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، بالإضافة إلى تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم.