انت الان تتابع خبر لم تحترم كبر سنها... نبيلة عبيد تعيد نشر فيديو جريئ وكان محظور من الرقابة ... وما فعله بها عشيقها صدم المتابعين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مؤشرات البحث مساء أمس بعد نشرها فيديو على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت عن إعجابها الشديد بأغنية روبي الجديدة "نمت ننه" وعلقت قائلة:

"نمت ننة، طب والحب اللي بيننا مش هتكلمني، سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننة.. بس لو ما كنتش بحبك يا روبي"وفي تصريحات سابقة، كشفت نبيلة عبيد عن زيجاتها السابقة، حيث أكدت أنها تزوجت خمس مرات. كانت الزيجة الأولى لها في الصف الأول الثانوي من المخرج عاطف سالم عام 1963، قبل تصوير فيلم "رابعة العدوية". وأشارت إلى أن سبب قبول أسرتها للزواج في سن مبكرة هو تأثير أحد أقاربها على والدها، حيث أقنعه بأن هذا الزواج سيساعدها على تحقيق النجاح والحفاظ عليه.

وكشفت نبيلة عبيد أن سبب موافقتها على الزواج كان من أجل اقتحام عالم الفن، وأنه كان زواجًا لمجرد المصلحة فقط، لتحقيق أحلامها من خلاله. وأكدت أنها تعاملت بقسوة شديدة مع هذا الزواج، وأنها انفصلت بعد أربع سنوات بسبب رغبة زوجها في أن تعتزل التمثيل، وهو الأمر الذي رفضته بشدة..نبيلة عبيد تقوم بزواج سري

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد سابقًا أنها تزوجت سرًا من المخرج "أشرف فهمي" أثناء تصوير فيلم "لا يزال التحقيق مستمرًا". وانفصلت الثنائي بعد انتهاء تصوير الفيلم. جاءت تصريحاتها هذه خلال مشاركتها في برنامج "أنا والعسل" مع الإعلامي "نيشان" في عام 2010.

نبيلة عبيد وبرنامجها الإذاعي

كشفت الفنانة نبيلة عبيد خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية "لميس الحديدي" عن برنامجها الإذاعي الجديد. ستقوم فيه بسرد قصة حياتها واستعادة ذكرياتها قبل دخولها عالم التمثيل. ستتحدث عن الصعوبات التي واجهتها في بداياتها الفنية وعن الشخصيات المؤثرة في حياتها الفنية. كما ستتحدث عن لقائها بالراحلة أم كلثوم وعن محطات هامة أخرى في حياتها.

سعد لمجرد يختار نبيلة عبيد لكليبه أشادت الفنانة نبيلة عبيد بصوت الفنان سعد لمجرد خلال تصريحات تلفزيونية وصحفية. وعبرت عن سعادتها لاختيارها كبطلة في أحد كليباته. قالت "سعد لمجرد صوته حلو ومحترم. اختار 3 أشخاص ليكونوا أبطال كليباته. ووالدتي والفنانة العظيمة منى واصف ونبيلة عبيد، شوف احترامه رجع مرة تانية وقال مدام نبيلة عبيد". وأضافت قائلة "أنا عن نفسي لا أمانع المشاركة في فيديو كليب مع سعد لمجرد، ولكن بشرط أن تكون الكلمات التي تتضمنها الأغنية مناسبة لي".