نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يعلن فرض رسوم جمركية 50% على أي دولة تمد إيران بالسلاح من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 04:06 صباحاً - _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ​الأربعاء، إنه سيفرض رسوما جمركية فورية بنسبة 50% ‌على الواردات من أي دولة تمد إيران بأسلحة دون أي استثناءات، بعد ساعات من التوصل لوقف إطلاق نار مدته ​أسبوعين مع طهران.

ولم يحدد ترامب في المنشور ​على منصته تروث سوشال الأساس القانوني الذي سيستند ⁠إليه في فرض هذه الرسوم بعد أن أبطلت ​المحكمة العليا الأمريكية في فبراير استخدامه لقانون ​السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية عالمية على نطاق واسع، مما دفع محكمة أدنى درجة إلى إصدار أمر برد ​نحو 166 مليار دولار حصلتها الولايات المتحدة من ​هذه الرسوم على مدار عام.

