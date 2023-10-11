انت الان تتابع خبر ملـعقة واحدة وبس قادرة على تنظيف الشــرايين ستخرج من شراينك دهــون ملتـصقة ومتراكمة لم تخرج من سنوات وسينتعش قلــبك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنظيف الشرايين ومنع اڼسداد الشرايين امر مهم يبدا من نوعية الطعام التي تتناولها لذلك نقدم لكم اطعمة تنظف الشرايين والحماية من تصلب الشرايين أن الشرايين هي عبارة عن أوعية دموية تنقل الډم الغني بالأكسجين من القلب إلي الأنسجة المختلفة في جميع أنحاء الچسم

C والبوليفينول والذي يحفز إنتاج أكسيد النيتريك مما يساعد بدوره في الحفاظ علي تدفق الډم ويمنع الرمان تكوين البلاك الموجود في الشرايين .

يمكنك شرب كوب من عصير الرمان الطازج أو إضافة بذور الرمان إلي سلطات الفواكه والعصائر . ويجب استشارة الطبيب قبل تناول الرمان لأنه قد يكون غير مناسب عند تناوله مع أدوية معينة .

4 سمك السلمون يساعد سمك السلمون في الحفاظ علي صحة الشرايين ويجعلها خالية من البلاك وسمك السلمون غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 والتي تساعد علي زيادة مستويات الكزليسترول الجيد وخفض مستويات الدهون الثلاثية وتقليل التهاب الأوعية الدموية ومنع تكون جلطات الډم في الشرايين وتساعد هذة الأحماض الدهنية علي خفض ضغط الډم .

يمكنك تناول 2 إلي 3 حصص من سمك السلمون كل أسبوع لتحسين صحة القلب والحفاظ علي صحة الشرايين . 5 الأفوكادو يساعد الأفوكادو علي تقليل مستويات الكوليسترول الضار ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد كما أنه يحتوي علي فيتامين E الذي يمنع أكسدة الكوليسترول ويحتوي علي البوتاسيوم الذي يخفض مستويات ضغط الډم .

6 الكركم للحفاظ على الشرايين يساعد الكركم علي الحفاظ علي الشرايين من الاڼسداد ويحتوي علي مركب الكركمين الذي يقلل الالتهاب وهو سبب رئيسي لتصلب الشرايين . ويساعد الكركمين علي تقليل الرواسب الدهنية في الشرايين بنسبة تصل إلي 26 ويحتوي الكركم علي فيتامين B6 الذي يساعد في الحفاظ علي مستويات الحمض الأميني المثلي والذي يسبب زيادة تراكم البلاك و تلف الأوعية الدموية ويساعد الكركم في تقليل أكسدة الكوليسترول ومستويات