قد يتصرف مواليد برج الحمل بودٍ وطيبة وصبر طويل مع الآخرين، إلا أن هناك بعض التصرفات التي تزعجهم وتجعلهم يتصرفون بطريقة عنيفة وقد تكون مؤذية للغاية فهم أشخاص يفكرون بالانتقام إن شعروا بأن هناك من يريد أن يؤذيهم، وخلال هذا المقال سنتعرف على أبرز علامات برج الحمل عند الغضب وكيفية التعامل معه.

قد لا يُصرح رجل برج الحمل عن انزعاجه تجاه تصرفات المحيطين به وخاصةً إن كانت شريكته، وللتعرف على صفات برج الحمل عند الغضب تابع ما يلي:

ينعزل

ينعزل وينطوي على نفسه ويخفي مشاعره عن الجميع وخاصة لشريكته، فرجل برج الحمل لا يحب أن يرى الآخرون عواطفه أو أنه قد تعرض للأذى لذلك ينسحب بهدوء ولا يسمح بأن يعرف الشخص المعني بأنه قد تأذى.

يحاول رجل برج الحمل بشتى الطرق بأن يتصرف بطريقة لائقة حتى يصدق الآخرون أنه بخير، لذلك يجب أن يكون لدى شريكته نظرة ثاقبة وتفهم الأشياء بشكل أعمق، فرجل برج الحمل يرفض إخبارها بأنه مستاء أو منزعج، فهو يريد أن تراه شريكته ذو شخصية قوية لا تحكمها عواطفه.

يتصرف ببرود

تعد آلية التأقلم الأولى لرجل برج الحمل هي التراجع والتعامل مع عواطفه بمفرده، وبالنسبة لشريكته فإنها ستلاحظ أنه يتصرف ببرود معها، وربما أقل حباً أو لا يشاركها في محادثة كما قد يفعل عادةً.

فإذا لاحظت شريكته هذا النوع من السلوك فعليها ألا تضغط عليه كثيراً وألا تسأله بشكل متكرر عن سبب التغيير، فهذا السلوك والتصرف يسبب به الألم ويجعله أكثر غضباً، فهو لن يفكر بأنها مهتمة به بل سيعتقد بأنها ستنتقده والتصرف الصحيح باعتقاده بأن تتركه بمفرده.

يتصرف بطريقة غير عقلانية

قد يبدو رجل برج الحمل غاضباً بشدة من أصغر الأشياء، إلا أنه يحاول إخفاء جرحه أو حزنه ويعد ناجحاً في إخفاء هذه المشاعر، إلا أن محاولة شريكته التعرف على المشكلة التي يواجهها والضغط عليه قد يزعجه بشدة ويجعله يتفوه بكلام غير عقلاني ويتصرف بطريقة عنيفة.

يتجنب الاتصال بالعين

تظهر عواطف رجل برج الحمل في عينيه، لذلك يتجنب النظر في عيني شريكته التي من خلالها يمكنها أن تفهم ما تحتاج معرفته حول ما يشعر به فهو يحاول جاهداً إخفاء ما يحزنه أو يغضبه.

تتميز امرأة برج الحمل في العلاقات بشخصية حساسة جداً، وقد يتصرف شريكها بسلوكيات وأفعال قد تسبب في شعورها بالأذى، وبالتالي فإنها تتصرف بطريقة غير متوقعة، وخلال ما يلي سنتعرف على أبرز علامات الغضب عن امرأة برج الحمل: [2]

تُخفي امرأة برج الحمل مشاعرها عندما تتأذى من قِبل الشريك، وتعبر عن غضبها وتحاول أن تؤذي شريكها الذي تسبب في جرح مشاعرها من خلال عدم الاهتمام بأفعاله فهي تريد أن تجعله يعاني من قلة اهتمامها به. وأيضاً ستقوم بإلقاء التعليقات الساخرة على الشريك في أي فرصة تحصل عليها، وتعتقد بأنها ترد عليه وتنتقم منه بهذه الطريقة.

شخصية برج الحمل المرأة عند الغضب تتميز بالتسامح، حيث تسامح وتغفر للشريك بعد فترة طويلة من محاولاته لإصلاح الأمر بينهما، فهي ليست حقودة ولا تحمل الضغائن تجاه الآخرين.

لن تحاول إصلاح الخلافات بينها وبين الشريك إن كان شريكها الذي تعتقد بأنه الشخص المسؤول في الأذى الحاصل لها وتتصرف ببرود ولا تتفاعل معه وقد تصل العلاقة في هذه المرحلة إلى نقطة لا يمكن العودة منها إلا إن تلقت اعتذاراً صادقاً منه وأدرك بأنه مخطئ فإنها ستسامحه وتنسى وتمضي في العلاقة.

وقد يجد شريك برج الحمل صعوبة في التعامل معه عندما يغضب، لذلك سنوافيكم بطريقة التعامل مع برج الحمل عند الغضب الصحيحة فيما يلي: [3]

التصرف بهدوء عند التحدث معه

إن التعامل مع برج الحمل الغاضب يحتاج إلى التزام الهدوء عندما يكون بارداً في تصرفاته مع الطرف الآخر، ويجب تجنب الصراخ والنقاش الحاد معه حتى يهدأ، ويجب التحدث معه بطريقة هادئة حتى لا يتأذى أكثر والحفاظ على مشاعره حتى لا يعتقد بأن الطرف الآخر غير مهتم بمشاعره.

الاعتذار له

يجب على الطرف الآخر الاعتذار لبرج الحمل إذا كان الشريك مخطئاً، فإن مواليد برج الحمل مخلصون لأنهم يحبون ويهتمون بالجميع، لكنهم سيبدأون في الجدال مع الشريك ولن يحاولوا فهم وجهة نظره، لذلك يجب على الطرف الآخر الاعتذار في الوقت المناسب.

منحه بعض الوقت

سيحتاج برج الحمل الغاضب إلى بعض الوقت والمساحة إذا كان غاضباً، لذلك يجب على الطرف الآخر أن يحاول منح برج الحمل بعض الوقت والمساحة حتى يفهم أن غضبه لا يخدم أي غرض ومن الأفضل حل الخلاف، ومع الوقت سيدرك برج الحمل قيمة الطرف الآخر وسيحاول التحدث معه لحل المشكلة، وسيدرك أهمية الطرف الآخر في حياته.

تجنب توجيه الكلمات القاسية له

أفضل طريقة لتهدئة غضب برج الحمل هي عدم استخدام ألفاظاً قاسية تسيء إليه عندما يكون غاضباً، فذلك سيزيد الوضع سوءاً، وستتفاقم المشكلة ولن يهدأ برج الحمل في غضبه، كما أنه لن ينسى الكلمات القاسية التي قالها الطرف الآخر أثناء الجدال، لذلك يجب على الطرف الآخر السيطرة على الموقف والتحكم في غضبه.

النقاش حول المشكلة

قليلة هي الأبراج التي تتوافق مع الحمل، فتذكر دائمًا أن التواصل مهم لبرج الحمل وقد يهدئه التحدث معه بهدوء بعد أن يهدأ غضبه، فإنه أفضل وقت للوصول إلى جذور غضبه، يجب على الطرف الآخر اكتشاف ما الذي أثار غضب برج الحمل والوصول إلى حل الموقف، كما يجب عليه تشجيعه على مشاركة مشاعره واحتياجاته مع الطرف الآخر.

الاستماع إلى مشاكله

يجب أن يُظهر الشريك لبرج الحمل أنه مهتم من خلال السماح له بالتنفيس بدلاً من المجادلة معه، إذ يجب مواجهته والتواصل معه بالعين، يمكن للطرف الآخر الإيماء بالرأس عندما يشير برج الحمل إلى وجهة نظره حتى يعرف أن الطرف الآخر منتبهاً لما يقوله.

التعاطف معه

عندما يفهم الطرف الآخر سبب غضب برج الحمل فإنه يصبح من الأسهل إيجاد حل، فسوف تكون مساحة لفهم مشاعره وتقديم الدعم له.

وفي ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على برج الحمل عند الغضب، ذكرنا صفاته وكيفية التعامل معه فهو قد يكون عدواني ومنتقم عندما يشعر بالأذى إلا أن التصرف معه بالطريقة الصحيحة تجعل الطرف الآخر يأسر قلبه.