برج الثور من الأبراج التي تمتد فترته من 21 نيسان إلى 20 أيار، ويعتبر من الأبراج الترابية ورمزه رأس الثور وقرونه، ويحكمه كوكب الزهرة، ويتفق مع برج العقرب المائي، كما يتفق مع برج الحوت، برج السرطان، برج العذراء، برج الجدي، ويختلف مع برج الجوزاء وبرج الحمل، ويتميز مولود هذا البرج بإخلاصه وصبره كما أنه يجيد الطهي ويحب الأعمال اليدوية والموسيقى، وسنتعرف من خلال هذا المقال على صفات برج الثور عند الغضب للرجل والمرأة.

رجل برج الثور صبور جداً لكنه صعب عندما يغضب إذ يصبح شرساً عند تعرضه للانزعاج لفترات طويلة، وفيما يلي سنذكر صفات برج الثور عند الغضب للرجل:

يصبح رجل الثور في الخصام صاحب موقف سلبي وعدواني عندما يغضب لكنه لا يحب القتال أو الدخول في جدال لأنه يعتبر ذلك مضيعة للوقت وفقدان للراحة، ويتصرف بعنف عندما يغضب، ويمكن لمولود برج الثور الرجل أن يسامح وينتظر لكنه بطيء وعنيد في فعل أي شيء، لأنه يحب العيش براحة ولا يتحمل موقف أو شخص وإذا بدأ التخطيط للانتقام فإنه ينتظر اللحظة المناسبة، ويمكن أن يؤذي الشخص المخطئ بطريقة سيئة.

يحتاج رجل الثور بعض الوقت كي يثير الآخرين غضبه لأنه صبور ومتواضع، ويرغب دائماً في امتلاك الأشخاص والأشياء وعدم امتلاكه لهذه الأمور تجعله يشعر بالضيق الشديد، وعندما يُطلب منه تغيير رأيه لا يحب أن يتحدث كثيراً، وهو لا يحب أن يعبث أحداً بأدواته أو أن يغير من روتينه، ويستخدم كلمات قاسية في حال لم يسيطر على غضبه.

يغضب رجل الثور من العديد من التصرفات كأن يقضم أحدهم أظافره أو يهز بأقدامه، ومن الأمور الأخرى التي تثير غضبه أن يصاب بالمرض بحيث يبدأ بالتصرف بعصبية ويسأل الآخرين إذا كان على ما يرام.

لا يحب أن يلمس الآخرون أشياءه أو أن يخبروه أنهم لا يستطيعون تذكر بعض الأشياء، إذ يفضل وضع التفاصيل في الاعتبار، وهو ينزعج من الشخص الذي يقدم الوعود التي لا يفي بها كما ينزعج من تغيير جدوله.

سريع الانفعال ولا يمكن لأي شخص أن يخمن سبب غضبه، ومن السهل على مولود برج الثور الرجل أن يصبح عدوانياً والاستحواذ على الأشياء الصغيرة، إذ لا يستمع إلى الأشخاص الآخرين لأنه عنيد وسريع الانفعال، ويشعر هذا الشخص بالضيق عند إذا تعرض أحد ما للظلم إذ لا يمكن تهدئته بسهولة.

حتى يغضب برج الثور الرجل فإنه يحتاج إلى الوقت لأن لديه ما يكفي من الصبر مع الأشخاص الذين يزعجونه، لكن لا يمكن إيقاف غضبه ويفكر بالانتقام.

يحمل رجل الثور الضغينة لفترة طويلة ومن الصعب عليه التخلي عن بعض المشاعر السيئة التي يمر بها، ولأنه إنسان عاطفي يمكن أن يسامح الشخص الذي أساء إليه وقدم له الاعتذار.

يجب أن يُترك مولود برج الثور الغاضب لوحده إلى أن يهدأ كما يجب على الأشخاص الذين أثاروا غضبه الابتعاد عنه. [1]

تتميز امرأة برج الثور بشخصية فريدة من حيث تصرفاتها والطريقة التي تتحدث بها، فقد تكون قاسية ومستبدة، وسنتناول في السطور التالية أبرز صفات برج الثور عند الغضب للمرأة:

امرأة برج الثور صبورة وتحكمها رغباتها الجسدية والمادية، وإذا تعرضت للأذى من شخص ما فإنها لا تسامحه وردة فعلها تكون باردة وقد تعبر عن غضبها بطريقة عدوانية وسلبية، وسوف تجد طريقة لاستخدامها كوسيلة ضغط، والمواجهة معها مرهقة.

عندما تتعرض امرأة الثور للأذى تراها تتصرف بطريقة متهورة فإذا خانها زوجها فإنها تتصرف بنفس الطريقة وقد تقوم بإلحاق الضرر بممتلكاته.

إذا غضبت امرأة الثور من أحد فإنها تتخذ قراراً بالرحيل وقضاء الوقت مع الآخرين لأنها تتطلع إلى ضمان مستقبلها المالي.

تغضب عندما يعاملها أحد بعدم احترام وعند إساءة استخدام ثقتها ويظهر غضبها في أفعالها وأقوالها. [2]

مولود برج الثور الغاضب يعبر عن غضبه غالباً بقطع الاتصال مع الشخص الذي ألحق به الضرر، وفيما يلي سنتعرف على كيفية التعامل مع برج الثور عند الغضب:

يجب اختبار حدود برج الثور قبل القيام بمحاولة طلب المسامحة والغفران لأنه يكون منعزلاً إذا كان منزعجاً من شخص ما ولا يخجل من التعبير عن شعوره، كما أنه لا يرغب أن يفعل معه شيئاً ويخبره بإنهاء العلاقة ولن تكون هناك فرصة للمصالحة.

العمل على استعادة ثقة برج الثور الذي تعرض للإهانة بالرغم من أن القيام بذلك صعب جداً لكنه ممكن وإذا قدم الطرف الآخر المبررات والحجج فهو على استعداد أن يبدأ بعملية المصالحة، لأنه لا يعرف حمل الضغينة أو يخطط للانتقام إلا إذا تعرض للمكائد، فهو صبور تجاه الآخرين لكن لصبره حدود، ويجب تجنب مولود الثور الغاضب قدر الإمكان لأنه لن يخفي انزعاجه أو غضبه بل سيعبر عن كل مشاعره.

يمكن استعادة برج الثور إذا بذل الشخص الجهد اللازم لتصحيح أخطائه ولا يفضل التسرع في مواجهته إذ يجب تركه عدة أيام كي تتجمع أفكاره وبعد أن يهدأ سيكون قادراً على رؤية الموقف بشكلٍ واضح وقبول الاعتذار.

الوقوف إلى جانبه مهما حدث ودعمه، واختيار الكلمات بعناية عند التحدث مع برج الثور الغاضب وإخباره بتفهم وجهة نظره واحترام مشاعره.

محاولة رؤية الأشياء من وجهة نظره ومحاولة فهم سبب غضبه، وبذل الجهد لعرض المشكلة وفهم أسباب غضبه، وتقديم الاعتذار له إذا كان الشخص مخطئاً.

العمل على إلهائه وتشتيت انتباهه ومنحه الشعور بالراحة إذا كان منزعجاً ومحاولة توجيه مشاعره والأفكار السلبية التي يمر بها، ومحاولة طمأنته أنه من الطبيعي أن يشعر بالضيق، ويجب على الطرف الآخر محاولة جعله يدرك أنه سيشعر بالتحسن من خلال تشتيت ذهنه عن الموقف الذي أزعجه وسبب له الغضب من خلال اتباع طريقة ممتعة تخفف من توتره.

عندما يؤذي شخص ما مولود برج الثور يفضل تقديم اعتذار لفظي له وإخباره أنه على حق وأنه يتحمل مسؤولية أفعاله ويتعهد بعدم تكرار ذلك، ويمكن إظهار الندم بدلاً من الاعتذار وتقديم الهدايا له.

تقديم الاعتذار المصاحب بالأفعال الطيبة مع التحلي بالصبر كي يتغلب على كل ما يزعجه، وإذا عبّر الشخص الذي سبب له الشعور بالغضب عن أسفه وبذل جهداً كبيراً كي يكون لطيفاً معه للتخلص من الأجواء المتوترة والتخلص من الشعور بالاستياء.

تشجيعه على التحدث ومشاركة أفكاره لأنه عندما يكون غاضباً لا يرتاح عندما يناقش مشاعره، ويجب إدراك أن عدم صدور أي تصرف من مولود برج الثور تجاه من أذاه لا يعني أنه غير مستاء فقد يكون ذلك مؤشراً على أنه يخفي مشاعره، لذا يفضل سؤاله عن الوقت الذي يمكن فيه الجلوس مع الطرف الآخر والتحدث بجدية عن المشاكل التي يواجهها برج الثور بغض النظر عن الشخص الذي أثار غضبه.

الحفاظ على سلوك حنون وودود مع برج الثور وإخباره أنك موجود لتقديم الدعم والمساعدة، وأنك تهتم به بما يكفي.

عندما يكون مولود برج الثور في حالة مزاجية غاضبة يفضل إبعاده عن الأشياء التي تجعله منزعجاً ومرهقاً، وعندما تعلم بأنه منزعج بسبب مشكلة في العمل مثلاً يمكن أخذه إلى مكان مريح للاسترخاء.

تقديم كافة سبل المساعدة لمولود برج الثور تجعله يهدأ. [3]

تعرفنا من خلال هذا المقال على برج الثور عند الغضب، إذ يتميز مولود هذا البرج بصبره الطويل لكن إذا تعرض للخيانة والأذى فإنه غالباً لا يسامح وقد يخطط للانتقام.

