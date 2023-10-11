انت الان تتابع خبر اشهر طبيب سعودي يكشف عن تصرف يقوم به كل الشباب ويؤدي الى عجز جنسي..لن تتوقعه ابدا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر عن أضرار إيقاف تناول "الأسبرين" بعد وضع الدعامة الشريانية ، وحذر الشباب من تناول الهرمونات المنشطة لتكوين العضلات .

وقال النمر خلال عدة تغريدات له بموقع التواصل الاجتماعي " X" : أن إيقاف الأسبرين بعد وضع الدعامة الشريانية مباشرةً من مسببات جلطة القلب.

وأضاف: أن بعض المرضى كبار السن يدخل المستشفى بمشكلة معينة (قلب،كلى عظام...الخ) وخلال مرحلة تشافيه قد يصاب بالتهاب الرئة HAP مما يدهور حالته كثيراً...ومما يساعد على تقليل حدوثها خروج المريض من المستشفى فور تشافيه من مرضه الأصلي.

وأشار النمر إلى أن استخدام الشباب للهرمونات المنشطة لزيادة تكوين العضلات والحصول على جسم مثالي جذّاب قد يسبب سرعة الغضب،ارتفاع الكلسترول،الضعف الجنسي، والعقم المؤقت أو الدائم