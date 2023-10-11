كنز اغلى من اي الذهب والماس.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل على هذه المنطقة من جسدك ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك

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الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر خلطة زيت الزيتون على القرنفل من أهم الخلطات الطبيعية المميزة للجسم حيث يمكن تطبيق المكونين بطرق معينة على البشرة أو الشعر للتخلص من الكثير من العيوب سواء على الشعر أو البشرة.

ومن خلال التقرير نذكر أهم المعلومات التي تتعلق بكيفية استعمال هذا الخليط الطبيعي المميز الذي يقلل من العديد من الأعراض الجانبية سواء على البشرة أو على الشعر حيث تعتبر تلك النوعية من الخلطات الطبيعية متعددة الأغراض ولها فوائد صحية عديدة نتعرف عليها بالتفصيل من خلال المقال.طريقة وضع زيت الزيتون على القرنفل

من الممكن أن يستخدم القليل من زيت الزيتون مع القرنفل بمقدار ملعقة صغيرة تؤخذ عبر الفم ومن الممكن أن تتم إذابة المكونين في الماء ويحلى بالعسل ومن خلال الاستمرارية في تناول هذا المشروب فهذا ما يساعد بشكل كبير على زيادة مناعة جسم الإنسان، والتقليل من بعض الاضطرابات الهضمية التي من بينها الإمساك.فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

تعتبر من الخلطات الطييعية المميزة للقضاء التام على القشرة فالقرنفل أحد أهم أنواع المكونات الطبيعية التي تعمل على تطهير مسام فروة الرأس.الوصفة تساعد على التخلص من العديد من العيوب لخصلات الشعر وفروة الرأس لأن القرنفل يعد من المضادات الحيوية الطبيعية لحماية فروة الرأس من نمو البكتيري والفطريات.

يعتبر زيت الزيتون أيضًا من المكونات المهمة التي تعمل على تليين الشعر وفك تشابكه، ولذلك يوصى باستعمال هذا الخليط من أجل فرد وتنعيم الشعر وحماية فروة الرأس من الفطريات، والتقليل من إصابتها بالالتهابات.

فوائد خلطة زيت الزيتون مع القرنفل للبشرة

يمكنك تطبيق خليط مكون من القرنفل مع القليل من زيت الزيتون والنشا وملعقة من جل الصبار وخلط تلك المكونات للحصول على بشرة نضرة فاتحة وخالية من التجاعيد، بعد فرك البشرة مدة 10 د بالخليط من المفضل أن يتم غسلها على الفور ثم ترطيبها بكريم مرطب، يراعى أن يتم تكرار استعمال ماسك زيت الزيتون المضاف له القرنفل 3 مرات كل أسبوع حتى تصبح البشرة أكثر نضارة، تعتبر تلك الوصفة من أفضل الخلطات المنظفة لخلايا البشرة.