لاحياء على فراش النوم.. منشط نووى فتاك سيعيدلك الأمل يفوق 3 علب من الحبة الزرقاء.. هذا العصير متوفر بكل مطبخ يشعل الرغبة ويزيد القوة ويطيل المدة ويجعلك اسد كاسر مدمر؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - تشير العديد من الدراسات والأبحاث إلى فوائد صحية عديدة لتناول عصير طبيعي، بما في ذلك فقدان الوزن وتعزيز عملية الهضم وتقوية العظام.

في الآونة الأخيرة، كشفت خبيرة تغذية عالمية أن هذا العصير الطبيعي يساهم في تعزيز الرغبة الجنسية للرجال والنساء على حد سواء. ونقل موقع "إكسبريس" البريطاني عن الخبيرة في التغذية كريستينا جاكس قولها إن هناك نوعًا واحدًا من الخضروات الجذرية يمكن أن يساعد في زيادة الرغبة الجنسية بسبب احتوائه على مستويات عالية من المعدن البورون.

وأشارت جاكس إلى أن هذا العصير مصنوع من جذور البنجر التي تحتوي على مستويات عالية من المعدن البورون الذي يعتبر مهمًا لصحة العظام وتنشيط الدماغ وزيادة التركيز، والذي يعمل أيضًا على تعزيز إنتاج الهرمونات الجنسية. وأكدت أن شرب عصير البنجر يساعد الجسم في عملية الأيض واستخدام هرمون الاستروجين للنساء وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون للرجال.

وأضافت أن البنجر يساعد أيضًا في إنتاج أكسيد النيتريك في الأوعية الدموية، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالاسترخاء ويحسن تدفق الدم في الجسم، مما يؤدي إلى تحسين جودة العلاقة الجنسية.

وأوضحت خبيرة التغذية البريطانية أن الدافع الجنسي الصحي يمكن أن يتحسن بفضل النظام الغذائي الجيد. وأشارت إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في زيادة الحيوية الجنسية للرجال والنساء من خلال تقليل الالتهاب وزيادة تدفق الدورة الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت الخبيرة إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تعزز الرغبة الجنسية. فعلى سبيل المثال، تحتوي المكسرات والفاكهة والتوابل والبروتين الخالي من الدهون على مكونات تساهم في زيادة الرغبة الجنسية.

وأوضحت الخبيرة أن تناول حفنة من الصنوبر أو الجوز يمكن أن يعزز الوظيفة الجنسية بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الزنك. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الجوز مصدرًا ممتازًا لأوميغا 3، والتي تساعد في تقليل الالتهاب.

وبالنسبة للفواكه، فأوصت الخبيرة بتناول الرمان لتحسين الصحة الجنسية. يحتوي الرمان على مزيج قوي من مضادات الأكسدة، التي تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وتساعد على تعزيز تدفق الدم.

أما بالنسبة للتوابل، فأشارت الخبيرة إلى أن إضافة التوابل الدافئة إلى الأطعمة يمكن أن يعزز التقبل ويزيد من الرومانسية. على سبيل المثال، يُستخدم جوز الطيب والقرفة في العديد من الثقافات كمنشط جنسي. ولاحظت الخبيرة أن مجرد رائحة هذه التوابل تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتهدئة الأعصاب وإثارة الدافع الجنسي.

ونصحت الخبيرة بتناول الأسماك ولحم البقر الذي يتغذى على الأعشاب والحبوب، حيث يمكن أن يوفر البروتين قدرة تحمل طويلة الأمد في المواعيد المتأخرة من الليل.

وأشارت الخبيرة إلى أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها إذا كنت لا تريد أن تشعر بالضعف. فعلى سبيل المثال، يجب تجنب السكريات المضافة والوجبات السريعة المجهزة والمعبأة والدهون المشبعة ومادة الكافيين والكحول.

وتشير الدراسة إلى أن جذور الشمندر تحتوي على مركبات تعزز صحة القلب وتقوي الأوعية الدموية، مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وتُعتبر النترات الموجودة في جذور الشمندر مفيدة للقلب، حيث تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يقلل من ضغط الدم ويحسن عملية التروية الدموية.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي جذور الشمندر على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الخلوي وتقوي جهاز المناعة. كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

في الختام، يمكن القول إن جذور الشمندر غنية بالعناصر الغذائية والمركبات الفعالة التي تعزز الصحة وتقوي الجسم. لذا، يُنصح بتضمينها في النظام الغذائي اليومي للاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة.