انت الان تتابع خبر معجزة من السماء سوف تغير حياتك..6 مكونات غنية بمضادات الأكسدة..ستحميك من السرطان والسكر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، ويتوج الرمان هذه القائمة، ويُصنف العنب البري ضمن الأكثر فائدة لجسم الإنسان، ويمتلك التوت البري مستويات عالية من مادة «زياكسانثين» المفيدة لصحة العين، بالإضافة إلى تعزيز جهاز المناعة وخفض نسبة الكولسترول في الدم.

2- يوصي خبراء الصحة بتناول الشاي الأخضر الطبيعي بدون سكر، لاحتوائه على نسب عالية من مادة «البوليفينول كاتشين»، التي تساهم في أكسدة وحرق الدهون، والوقاية من أمراض القلب والأورام الخبيتتميز الأعشاب الخضراء بقدرتها على علاج حالات الحموضة في المعدة، والتخلص من الجذور الحرة المزعجة، لأنها غنية بمركبات «الفلافونيد» ويمكن أن تؤكل هذه الأعشاب نيئة أو على شكل مسحوق أو عصير.

4- تلعب العناصر الغذائية مثل «التيروسين والتريبتوفان» الموجودين في صفار البيض، وهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، دوراً في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

5- يُشكل الجرجير بديلاً صحياً للخس عند استخدامه في الشطائر وأطباق العصير، كونه غنياً بمادتي «الزيكانثين واللوتين» المضادتين للأكسدة.

6- يؤدي تناول الكاكاو الخام المصنوع من حبوب الكاكاو غير المحمصة من وقت لآخر، إلى الحصول على نسبة مركزة من المواد المضادة للأكسدة.ثة.