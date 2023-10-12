انت الان تتابع خبر المرأة التي جعلت مقدم برنامج احمر بالخط العريض يتمنى الاعتزال.. بالرغم من ضرب طليقها لها ارادة العودة له بسبب قدرته الخارقه في هذا الأمر..لن تصدق التفاصيل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحدّثت السيدة ريما في برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي عن رغبتها في العودة الى طليقها، وقالت إنها تحبه.

وفي حلقة "امرأتان" لفتت ريما الى أنها تطلّقت من زوجها بالإكراه ولم تحصل على حقوقها، مشيرة الى أنه كان يعنّفها.

وكشفت ريما أن الزواج استمرّ لدة سنتين ونصف السنة، وأنه انتهى بعدما ضبطته يخونها في منزلها.

وتضمّنت الحلقة مواجهة بين ريما وطليقها زياد. كيف انتهت؟ ماذا قال زياد؟ وهل قبل زيادة بالعودة الى طليقته ريما؟