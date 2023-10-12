معركة شرسة في طريقها الينا مع حشرة البق ،، الكشف عن تفاصيل صادمة من تصريحات وزارة الصحة حول انتشار هذه الحشرة وتحذر الجميع!

انت الان تتابع خبرمعركة شرسة في طريقها الينا مع حشرة البق ،، الكشف عن تفاصيل صادمة من تصريحات وزارة الصحة حول انتشار هذه الحشرة وتحذر الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم منة يحيى، والتى استعرض خلالها أنه أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لايوجد فى مصر أى انتشار لحشرة البق مؤكدا أن أعمال الترصد فى مكافحة الحشرات مستمرة بالجمهورية وتابع: "شددنا كافة إجراءات الدخول من المطارات والموانى خاصة للقادمين من الدول التى تعانى من انتشار حشرة البق، ويتم توعية المسافرين بطرق الوقاية وفحص القادمين خاصة الأمتعة".

وتابع: "لا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من إحمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعانى من أعراض أكثر حدة".

كما لا تظهر أعراض البق فى الجسم على الفور؛ لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ فى مص الدم، ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة.. وتتمثل أعراض البق فى الجسم في:

- وجود نتوءات ملتهبة مرتفعة عن سطح الجلد مثيرة للحكة، ويتوسطها اللون الأحمر، وتنتشر فى شكل مجموعات أو خط مستقيم.

- الشعور بالحرقان والآلام.

ونادرًا ما يعانى بعض الأشخاص من أعراض شديدة تتطلب العناية الطبية الفورية مثل:

- عدم انتظام ضربات القلب.

- صعوبة فى التنفس.

- حبوب بها ماء.

- المعاناة من الحمى.

- الشعور بالغثيان والقيء.

- المعاناة من تورم اللسان.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عادة لا تشكل لدغات بق الفراش تهديدًا صحيًا، وأفضل طريقة لعلاج اللدغة تجنب خدش المنطقة ووضع الكريمات الملطفة والمستحضرات المطهرة وتناول مضادات الهيستامين بعد استشارة الطبيب.

وحول الإجراءات الوقائية للمسافرين للوقاية من بق الفراش قبل السفر، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان يفضل استعمال الحقائب المصنوعة من البلاستيك ذات الألوان الفاتحة التى يسهل غسلها واكتشاف تواجد الحشرات عليها مع الحرص على اختيار أماكن الإقامة ذات السمعة الجيدة ودرجة النظافة العالية.

أما أثناء الإقامة يجب التأكد من عدم وجود حشرات أو أى آثار لها وكذلك معاينة الفراش، ومعاينة الغرف والستائر والموكيت وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم أثناء النوم مع ترك الأمتعة مغلقة داخل الشنط أن أمكن ووضعها بعيدًا عن السرير.