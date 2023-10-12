انت الان تتابع خبر ساعة الحسم تقترب: هل سينقطع الإنترنت عن العالم بأكمله؟ العد التنازلي يبدأ والتوتر يتصاعد! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعددت التساؤلات حول متى سوف ينقطع الانترنت؟ هل ينقطع الإنترنت عن العالم كله يوم الأربعاء 11 أكتوبر، فإن هناك الكثير من الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة والتي تفيد بأن الإنترنت سوف ينقطع في جميع أنحاء العالم، وذلك بحلول الحادي عشر من أكتوبر الجاري، فمن خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على مدى حقيقة ما يتم تداوله حول انقطاع الإنترنت في العالم.

ترددت الكثير من الأخبار والشائعات التي تفيد بأن الإنترنت سوف ينقطع عن العالم أجمع لأسباب غير معروفة، وذلك في الحادي عشر من شهر أكتوبر للعام الجاري، ويعتبر هذا الخبر من الأخبار المقلقة بالنسبة الدول العالم، وذلك لأن من دون الإنترنت سوف تتوقف جميع الدول وأغلب المجالات والأعمال سوف تتعطل، لأنه لم يعد هناك شيء في العالم لا يعتمد على الإنترنت.

ولهذا فقد كثرت التساؤلات عن موعد انقطاع الإنترنت عن العالم، وقد ورد انقطاع الإنترنت في 11 أكتوبر الجاري من أمريكا إلى جميع الدول حول العالم، وذلك وفقًا لما انتشر في الفترة الأخيرة بين الدول.

هل ينقطع الإنترنت عن العالم كله يوم الأربعاء 11 أكتوبر

أما بشأن حقيقة خبر انقطاع الكهرباء عن العالم، فمن الأساس هذا الخبر ليس له أساس من الصحة، حيث أشارت الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء “ناسا” في بيان رسمي نشرته إلى أن ما يتم تداوله حول انقطاع الكهرباء في العالم أمر غير صحيح بالمرة، ولا يوجد ما يؤثر على الإنترنت في العالم، كما أشارت إلى أن العاصفة الشمسية وما يتردد حولها بأنها قد تؤثر على شبكة الإنترنت العالمية غير صحيح كذلك ولن تتأثر بالمرة.

مؤكدة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها من مصادر غير موثوقة، وفي حالة حدوث مخاطر عالمية مثل هذه، فإن الوكالة والجهات الحكومية الرسمية سوف تنشر بيان رسمي توضح للناس ماهية الأمر وما يحدث بالعالم.

ترددت الكثير من الأخبار في الفترة الأخيرة حول انقطاع الإنترنت في العالم بسبب عاصفة شمسية سوف تضرب كوكب الأرض، والتي تتسبب في انقطاع الكهرباء عن جميع دول العالم وذلك في الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري لفترة غير معروفة.