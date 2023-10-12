انت الان تتابع خبر لم يتحمّل قوه الصدمة.. عريس مصري يسقط ارضاً بمجرّد أن خلعت العروس ملابسها في ليلةٌ زفافهما واتفرج ألمفاجأة الكارثية بعينه.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تفاصيل صادمة وواقعة أشبه بالخيال لعريس مصري انتظر ليلة الدخلة أكثر من سنتين وهو خاطب فتاة أحلامه. خرج معها وعاش أفضل الأوقات معها حتى وقع في حبها بل في عشقها كما قال في حديثه عن الصدمة التي شاهدها في ليلة الدخلة.

العريس المصري وبعد طول انتظار وحفل زفاف كبير ومصاريف. دخل على زوجته ولكن عندما دخلت لتغير ملابسها وعادت له هنا كانت الصدمة كما يقول. فكأنها فتاة مختلفة وليس هي. ولم تكن أنثى يستطيع معاشرتها أبدا كما قال للقاضي الذي طلب منه أن يطلقها.قال سيد إن خطيبته "ن.ن"، (26 عاما) خدعته بملامحها الجذابة وجسدها الممشوق الأنثوي. إلا أنه فوجئ في ليلة العمر بأنها مزيفة وعكس كل توقعاته.واستكمل: "اختفت العروس لدقائق لتغيير ملابسها وعندما خرجت من الحمام لم أتحمل ما شاهدت فقد كانت دون تزييف أو خداع لأول مرة. وكانت بدون أي معالم أنوثة، وكأنها فتاة أخرى".

واختتم العريس قائلاً: "حاولت أقترب منها ولكنني لم أستطع. فجسمها يشبه جسم طفلة صغيرة عمرها 10 سنوات. وعندما حاولت أن أسألها لماذا، كان ردها صادمًا أكثر". تم خداع العريس من قبل العروس عن طريق وضع إسفنجة في صدرها لتكبيره وتظهر كأنها امرأة بالغة. ولكن عندما قامت بخلع ملابسها وكانت تحمل الإسفنجة، ظهرت بدون صدر تمامًا، وهذا الأمر أثار استياء العريس، حيث لم تخبره بتلك الحقيقة من قبل، على الرغم من أنهما كانا مخطوبين لمدة عامين متواصلين.

وفي المحكمة، اعترف الزوج بأن زوجته أخبرته بأنها حاولت علاج هذه المشكلة لدى الأطباء، ولكن دون جدوى. "أخبرها الأطباء أن هذا أمر طبيعي ولن يتغير"، وفقًا لما ذكره. "خدعتني وكان كل شيء مجرد إسفنجة وليس صدرًا طبيعيًا. أرغب في طلاقها بسبب كذبها وخداعها لي بحجة الحب لمدة سنتين. لا يمكنني بناء حياتي على الكذب... سأعلم ابني أو ابنتي الحقيقة".