افتتاح كازينو لبيع الخمور ولعب القمار داخل مسجد يثير ضجة عارمة في العالم الإسلامي

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من الدول الإسلامية بمقطع فيديو يفيد بأن ولاية شيكاغو الأمريكية افتتحت كازينو في مبنى يشبه المسجد إلى حد كبير.

وذكر المغردون والنشطاء ووسائل الإعلام أن الأسوأ من ذلك أن المبنى نقش عليه كلمة "ولا غالب إلا الله"، كما أنه يحمل اسم "معبد المدينة" "Madinah Temple".

وقد أعرب الناس عن غضبهم من هذا التطور ووصفوه بأنه محاولة لاستفزاز المسلمين.

وفي حين أن معظم التصريحات حول الكازينو صحيحة، إلا أن تاريخ المبنى لا يدعم التلميح بأن افتتاحه كان محاولة مسبقة للإساءة إلى المسلمين.

تم تشييد المبنى التاريخي لمعبد المدينة المنورة في عام 1912 وكان يضم في الأصل قاعة مزخرفة تتسع لحوالي 4200 مقعد على ثلاثة مستويات.

وتم تصميم هذا المدرج ذي الطراز المغربي من قبل المهندسين المعماريين هويل وشميدت، وتم استخدامه لتسجيل العديد من السمفونيات في الستينيات.

تم تشييد المبنى من قبل "شرينرز" (Shriners)، وهي مجموعة ماسونية أمريكية تأسست عام 1870 تعرف باسم "النظام العربي القديم لنبلاء الضريح الصوفي" (AAONMS) ويقع مقرها الرئيسي في تامبا بفلوريدا.

تبنت هذه المجموعة طابع الشرق الأوسط ومثل العديد من المجموعات الماسونية الأخرى أطلقت على مبانيها اسم المعابد، وهذا ما يفسر الاسم.

كما قام "شرينرز" بتشييد مبان أخرى على مواضيع شرق أوسطية في الولايات المتحدة وبعد هجمات 11 سبتمبر واجهوا مضايقات بعد أن ظنوا أنهم مسلمون.

تم تغيير ملكية "معبد المدينة" وأصبح متجرا متعدد الأقسام في عام 2000، في 9 سبتمبر 2023 افتتحت شركة الكازينو الرائدة Bally's كازينو في المبنى.

إلى ذلك، نشر حساب "شؤون إسلامية" على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، صور افتتاح الكازينو، وقال إن المشروع كلف 1.7 مليار دولار ويضم صالات واسعة للقمار وتقديم الخمور وغيرها من العروض.

وأضاف الحساب أن المكان افتتح منذ 3 أيام وتحدثت عنه وسائل الإعلام الأمريكية.

وأشار إلى أن المبنى في الأساس بحسب أحد الأصدقاء في أمريكا، كان معبدا للمحفل الماسوني وبني منذ أكثر من 100 عام وهناك معابد أخرى مشابهة باسم مكة.

وأفاد حساب "شؤون إسلامية" بأن المشاهد مؤسفة وفيها استخفاف بالمسلمين.

وتخطط شركة Bally لتشغيل الكازينو المؤقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أثناء بناء كازينو دائم في حي ريفر ويست.

ويضم الكازينو المؤقت المكون من ثلاثة طوابق ما يقرب من 800 ماكينة قمار و56 لعبة طاولة، كما يضم مطعمين أحدهما مطعم Medinah Bistro، وفقا لشركة Bally’s.