تفاصيل خطيرة جدا.. وكالة روسية تكشف عن تفاصيل خطة أمريكية لبناء "منشآت نووية " في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الإدارة الأمريكية تخطط لبناء منشآت تخصيب اليورانيوم في السعودية، لكنها ستخضع للإشراف وربما التحكم عن بعد من قبل الولايات المتحدة.

المطلب النووي

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها: "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتاج إلى دعم 67 عضوا في مجلس الشيوخ للموافقة على اتفاق أمريكي سعودي (بشأن المطلب النووي).

مجلس الشيوخ

وتابعت عن مصادر مطلعة قولها: "إن الأمر يتطلب جهود كبيرة لإقناع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ". وفق "سبوتنيك".

وأشارت المصادر إلى أنه حتى لو صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين البالغ عددهم 51 عضوا لصالح الاتفاق، فإنه سيظل يتطلب دعما واسع النطاق من الجانب الجمهوري أيضا.