اتفرج راقي شرعي يتسبب بوفاة فتاة عشرينية غرقا بعد "تغطيسها" في مياه البحر بزعم إخراج "المَس " من جسدها

الرياض - محمد الاطلسي - لقيت فتاة عشرينية "مصرعها" غرقاً بسبب أحد الرقاة الشرعيين أثناء رُقيتها داخل البحر لأحد شواطئ محافظة ضباء التابعة لمدينة تبوك.

تغطيسها في مياه البحر وفي التفاصيل التي حصلت عليها "المرصد " فإن الفتاة كانت تعاني من إرهاق جسدي وقام والدها بالتواصل مع أحد الرقاة والذي أشار عليه بضرورة القراءة عليها و"تغطيسها" في مياه البحر لأن "المَس " على ( حد زعمه ) سوف يخرج من جسد الفتاة مباشرة ، إذا تعرضت للغرق أو شربت من ماء البحر المالح ، وجاءت المفاجأة بأن الفتاة قد غرقت وفارقت الحياة ولم يستطع أحد إنقاذها من الغرق . إيقاف الراقي

وأكدت "المصادر " بأنه قد تم إيقاف الراقي وسيتم تسليم جثمان الفتاة إلى والدها بتبوك بعد انتهاء التحقيقات .

كما أكد شهود عيان بأن الراقي سبق وأن قام بالقراءة على "ناقة" أصيبت بالعين وقام بجلبها لشاطئ البحر ورشها بمياه البحر مُدعياً بأنه يشم رائحة الجن .