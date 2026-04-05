رئيس شعبة الأخشاب: الدولار انعكس سريعًا على أسعار الخامات وتكلفة النقل تضاعف الضغوط

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 03:13 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة انعكس سريعًا على أسعار الخامات الأساسية، بالرغم من أن الزيادة في سعر الصرف لم يمض عليها أكثر من عشرة أيام. لكنه أوضح أن الموردين رفعوا الأسعار فورًا وبشكل مباشر دون انتظار استقرار السوق.

أضاف منير، في تصريحات لحابي، إن خامات مثل الأبلكاش والزّان شهدت زيادات، موضحًا أن هذه الزيادات ليست مرتبطة بالنقل أو الشحن البحري فقط، بل ترتبط بسعر الأساس نفسه، بعدما قرر الموردون تعديل القوائم السعرية بمجرد صعود الدولار.

وتابع أن ارتفاع أسعار الخامات الأساسية يعني أن السوق تدخل مرحلة جديدة من الضغوط، تمتد من المادة الخام وحتى التكلفة النهائية لدى تاجر التجزئة.

أشار إلى أن قطاع الأخشاب يعتمد بالكامل تقريبًا على الاستيراد، موضحًا أن مصر ليست منتجًا للخشب ولا تمتلك صناعة محلية بديلة، وبالتالي فإن أي اضطراب في سعر الصرف ينعكس مباشرة على التكلفة، سواء في الاستيراد أو في تكاليف النقل الداخلي.

وأضاف أن النولون البحري تأثر بالفعل بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وخصوصًا ما يتعلق بمضيق باب المندب، موضحًا أن الزيادات الكبرى الآن تأتي من الموردين أنفسهم وليس فقط من الشحن.

تابع: إن النقل الداخلي ارتفع أيضًا بنسب وصلت إلى 20%، خاصة الشحن من الموانئ مثل ميناء الإسكندرية أو دمياط وصولًا إلى المحافظات، وهو ما يضيف عبئًا جديدًا على تكلفة المنتج النهائي.

وقال راغب، إن تكلفة الوقت أصبحت عنصرًا مؤثرًا، مشيرًا إلى أن زحام الموانئ والتأخير في حركة الحاويات خلقا موجة جديدة من التباطؤ ترفع تكاليف التداول.

وفيما يخص الإفراجات الجمركية، أكد راغب أنه لا توجد مشكلة جوهرية حتى اللحظة، وأن عمليات الإفراج تتم بشكل طبيعي دون تعطّل كبير.

أضاف إن التأثير الحقيقي لم يظهر بعد، لأن الزيادة في الدولار لم يمر عليها وقت كافٍ، متوقعًا أن تتضح الصورة خلال أسبوع أو أكثر، حيث ستظهر الفواتير الجديدة وأسعار الشحن التي تعكس حقيقة الوضع.

وأوضح، أن بعض التجار فكروا في اللجوء إلى بدائل أو أسواق مختلفة للاستيراد، لكن الفترة الحالية ليست مناسبة لاتخاذ قرارات نقل توريد، لأن الاضطراب لم يستقر بعد ولا يزال قصير الأجل.

وحول تأثير الأزمة على التمويل، قال راغب إن الأوضاع قبل اندلاع الحرب الإقليمية الأخيرة كانت مستقرة، وكانت البنوك تعمل بشكل سلس في فتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار دون فروق كبيرة بين السعر الرسمي والموازي.

أضاف أن الأحداث الأخيرة أعادت الضغط على السوق وخلقت حالة من الترقب، سواء لدى البنوك أو لدى المستوردين، متوقعًا أن تعود الأمور إلى مسارها بمجرد هدوء التوترات.

وتابع أن البنوك لا تزال تدبر الاعتمادات، لكن حركة السوق أصبحت أكثر تحفظًا، مشيرًا إلى أن التجار يترددون في اتخاذ قرارات كبيرة إلى حين وضوح اتجاه الدولار.

أوضح أن تكلفة تمويل العمليات التجارية أصبحت أعلى، سواء بسبب سعر الصرف أو زيادة تكلفة النولون، وهو ما يرفع الفاتورة الإجمالية قبل وصول المنتج للعميل النهائي.

وفيما يتعلق بتأثير الزيادات على التجار والمستهلكين، أكد راغب أن قطاع الأخشاب لم يرفع الأسعار النهائية بعد، لأن السوق في حالة ترقب، والجميع ينتظر معرفة ما إذا كانت موجة الارتفاع مؤقتة أم ستستمر خلال الربع الثاني من العام.

وأشار إلى أن الطلب يشهد حالة ركود ملحوظ، ما يجعل التجار أكثر تحفظًا في تعديل الأسعار، خصوصًا في منتجات مثل الخشب السويد والأبلكاش التي تستخدم في الموبيليا والديكور والأعمال الحرفية.

وقال منير راغب إن المستهلكين الآن ينتظرون تراجع الأسعار أو استقرارها قبل اتخاذ قرارات الشراء، مما خلق حالة جمود في السوق.

أوضح راغب أن تكلفة الإنتاج، بالرغم من أن القطاع يعمل كتجارة تجزئة وليس تصنيعا، زادت بنسبة بين 10 و15% خلال الأيام الأخيرة، نتيجة ارتفاع تكلفة النقل والنولون الداخلي والخامات الأساسية.

وأضاف أن التاجر يضيف فقط نسبة ربح بسيطة لا تسمح له بامتصاص الزيادات الكبيرة، ما يعني أن أي استمرار في ارتفاع التكلفة سيؤدي حتمًا لرفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

أشار إلى أن الحلول الحكومية المطلوبة تبدأ بعودة الاستقرار في سعر الصرف وخفض أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار، موضحًا أن تكلفة النقل تُعد عنصرًا أساسيًّا في القطاع.

وقال راغب، إن خفض أسعار الطاقة سيخفف الضغط على جميع حلقات سلسلة الإمداد، بدءًا من الشحن وحتى تخزين البضائع وتوزيعها.

أكد منير راغب أن غرف التجارة واتحاد الصناعات يطلبان من التجار الانتظار وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، لكن السوق بحاجة إلى رؤية أوضح وسياسات مستقرة تتعامل مع التمويل والدولار والنقل بشكل متكامل.

وأضاف أن استقرار سوق الأخشاب مرتبط مباشرة باستقرار الدولار وهدوء الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن أي اضطراب جديد سيؤدي لموجة ارتفاعات جديدة في الخامات لا تستطيع السوق تحملها في الوقت الحالي.

