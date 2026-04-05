نعرض لكم الان تفاصيل خبر بلومبرج: تحالف “أوبك+” يوافق على زيادة الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 5 أبريل 2026 03:13 مساءً - العربية نت _ يعتزم تحالف أوبك+ رفع حصص إنتاجهم لشهر مايو، في خطوة رمزية في ظلّ تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الإنتاج والشحنات من عدد من أكبر أعضاء التحالف.

ونقلت “بلومبرج” عن مندوبين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما نظرًا لطبيعة المداولات الخاصة، توصل مجموعة أساسية من الأعضاء إلى اتفاق مبدئي لزيادة مستويات الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميًا خلال اجتماعهم الافتراضي في وقت لاحق من يوم الأحد.

كانت مصادر قد ذكرت لوكالة أن مجموعة “أوبك+” تتجه لزيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعها المقرر اليوم الأحد. وتعكس زيادة الإنتاج استعداد المنتجين لرفع الإنتاج سريعاً في حال إعادة فتح مضيق هرمز.

وأقرت “أوبك+” في اجتماعها السابق زيادة بنحو 206 آلاف برميل يومياً لشهر أبريل، قبل أن تتفاقم الأزمة الحالية التي أدت إلى أكبر اضطراب في إمدادات النفط عالمياً.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، إلى إزالة ملايين البراميل يومياً من النفط من السوق العالمية، مما دفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة وتسبب في نقص الوقود في البلدان التي تعتمد على تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

ويمر نحو 20% من النفط العالمي عبر هذا الممر الحيوي. وتعهد ترامب، في خطابه مساء يوم الأربعاء، بضرب إيران “بقوة شديدة” في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، لكنه لم يضع خطة لفتح مضيق هرمز. وكان قد اقترح في الأيام القليلة الماضية أن تتولى دول أخرى زمام المبادرة لتمهيد الطريق أمام حركة الملاحة البحرية في المضيق.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وبينما شهدت أسعار النفط للتسليم الفوري ارتفاعاً حاداً، زادت أيضاً أسعار النفط للتسليم خلال ستة أشهر وسنة، وإن كان ذلك بوتيرة أقل حدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع الأسعار يزيد من احتمال إعادة تشغيل المنتجين منصات الحفر.

ويُتداول النفط للتسليم في أكتوبر، وهو مؤشر رئيسي للشركات التي تقرر زيادة عمليات الحفر، عند نحو 73.64 دولار، أي بزيادة 13% عن سعره قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.

وتسببت هجمات بطائرات مسيرة على روسيا في تعطل الإنتاج منها مما فاقم الموقف.

وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الأحد حصص إنتاج شهر مايو. لكن مع عدم وجود مؤشرات بعد على قرب إعادة فتح مضيق هرمز، قال مصدر إن تحالف “أوبك+” سيوافق على الأرجح على زيادة لن يكون لها تأثير فوري يذكر على الإمدادات لكنها ستشير إلى الجاهزية لرفع الإنتاج بمجرد تمكن الناقلات من استئناف نقل الشحنات عبر المضيق.

وقال المصدر “نحتاج إلى التحرك حتى ولو على الورق”.

ولم يتأثر بقية الأعضاء في مجموعة الدول الثماني داخل تحالف “أوبك+”، روسيا وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بإغلاق المضيق لكن الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها لزيادة الإنتاج محدودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلومبرج: تحالف “أوبك+” يوافق على زيادة الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.