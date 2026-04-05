مثلما حدث لروسيا .. إيران تطالب فيفا باستبعاد إسرائيل من المشاركة فى البطولات القارية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 03:34 مساءً - اتهمت وزارة الرياضة الإيرانية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالازدواجية في تطبيق المعايير، مطالبة باستبعاد إسرائيل من المشاركة فى البطولات القارية والدولية على مستوى كرة القدم مثلما حدث مع روسيا عام 2022.

إيران تهاجم فيفا قبل كأس العالم 2026

وقال أحمد دونيامالي وزير الرياضة الإيراني فى تصريحات لوكالة الأناضول التركية، فيما يتعلق بحظر روسيا من قبل المنظمات الرياضية الدولية بعد حرب أوكرانيا، بينما لم يُتخذ أي قرار ضد إسرائيل رغم المجازر المروعة التي ارتبكتها في قطاع غزة بجانب شن الهجمات على إيران في مناسبتين خلال 9 أشهر، قال «كما هو معلوم، إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة. ورغم تعرض إيران لهجومين خلال الأشهر التسعة الماضية، إلا أننا نرى ازدواجية المعايير، فقد هاجمت إيران غزة وقتلت أكثر من 80 ألف شخص، في مجزرة مروعة، هذه الازدواجية تُطبق أيضاً في الرياضة، آمل أن يصل عالم الرياضة إلى مستوى أكثر عدلاً وروحاً رياضية نزيهة».

وفيما يتعلق بعجز المنظمات الدولية عن اتخاذ قرار بفرض عقوبات على إسرائيل لارتكابها جرائم حرب، صرح دونيامالي قائلاً: «إن المنظمات الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطبقان معايير مزدوجة. فهم إما يلتزمون الصمت أو يدينون الضحية لصالح المعتدي. وهذا يدل على أن المجتمع الدولي في الواقع لاغٍ وباطل».

منتخب مصر يواجه إيران في كأس العالم 2026

وتصاعدت الشكوك بشأن مشاركة إيران في بطولة كأس العالم 2026 مع استمرار النزاع، خاصة أن البطولة ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارًا من 11 يونيو، حيث كان من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مباراتين في دور المجموعات بمدينة لوس أنجلوس، وأخرى فى سياتل.

ويشارك منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا ومنتخب مصر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة ترقبًا.

وتأتي هذه التطورات فى ظل تصاعد العمليات العسكرية منذ أواخر فبراير، مع تبادل الضربات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما أثار شكوكًا حول إمكانية مشاركة المنتخب الإيراني، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير الرياضة استبعد فيها حدوث ذلك.