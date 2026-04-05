الداخلية عن فيديو مشاجرة الأسلحة النارية بالقليوبية: قديم والمتهمين مازالوا قيد الحبس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 03:34 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن الإدعاء بحدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة النارية بأحد الشوارع بالقليوبية.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم سبق تداوله بتاريخ 18 أكتوبر الماضى، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو آنذاك (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وضبط 4 منهم بحوزتهم (4 بنادق خرطوش)، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية حال تواجدهم بدائرة القسم بقصد إستعراض القوة والبلطجة وإرهاب قاطنى المنطقة على إثر خلافات حول الجيرة دون حدوث ثمة إصابات، وفى وقت لاحق تم ضبط الشخصين الهاربين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث قررت حبسهم على ذمة التحقيق "مازال جميع المتهمين قيد الحبس".