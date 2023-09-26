الهولندي العالم فرانك هوغيربيتس يرعب هذه الدولة ويتنبأ بزوالها من خارطة العالم

الرياض - محمد الاطلسي - حذر العالم الهولندي "فرانك هوغيربيتس" من زلازل جديدة مدمرة ،ستشكل خطر وجودي على كل من الفلبين وإندونيسيا .

وقال إن قوة الزلزال ستكزم خطيرة جدا ، وربما تزول الدولتين من خارطة العالم.

العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس ينبه العالم تنبؤات قوية لوقوع زلزال، بينما تستعد المناطق للفعاليات اليومية, هناك من يحذر العالم من زلازل محتملة. قام العالم الهولندي فرانك هوغيربيتس بتقديم تنبؤاته بوقوع زلزال قوي في المناطق المحيطة بالفلبين وإندونيسيا، وتحديدًا في منطقة غرب المحيط الهادي.

التواريخ والتوقعات المحددة لحدوث زلزال قوي

ليس فقط التنبؤات, ولكن التقرير ذكر تواريخ محددة لوقوع الزلزال، والتي تقع بين 23 و24 سبتمبر الجاري. إضافة إلى ذلك, هناك تنبؤات بوقوع هزات أرضية قوية بين 26 و28 سبتمبر بالقرب من إسبانيا والبرتغال والمغرب.

اقتران الكواكب وتوقعات الزلازل

ما الذي يجعل هوغيربيتس يقدم توقعاته بكل هذه الدقة؟ التقرير أكد أن توقعاته جاءت بعد اقتران كواكب عطارد والمريخ والمشترى، مما يعزز من احتمالية وقوع هذه الزلازل. هوغيربيتس ليس جديدًا على مثل هذه التنبؤات. فقد توقع بنجاح زلزال تركيا المدمر في فبراير الماضي، وزلزال المغرب قبل حدوثه بثلاثة أيام.

توقعات تسونامي في الدول العربية

كانت التوقعات لا تتوقف عند الزلازل فقط. حذر هوغيربيتس من احتمال حدوث تسونامي في ثلاث دول عربية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، وكذلك في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر.