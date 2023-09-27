كان يضحك الناس فصاروا يبكون عليه: وضع الزعيم عادل إمام تحت الإقامة الجبرية لسبب صادم الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - رد مصدر إعلامي على الأنباء المتداولة عن وفاة الفنان المصري عادل إمام، مؤكدًا وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل أسرته.

وقال الإعلامي محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، متسائلًا: "مستعجلين على إيه؟".. مضيفًا أن: "عادل إمام واحد من الأيقونات المهمة في حياتنا"، لافتا إلى أن: "بعض الحسابات روجت أخبارا عن وفاته، مما اضطر الدكتور أشرف زكي لنفي هذه الأخبار، وأكد أنه بخير وصحته جيدة، ولو أن هناك وفاة أو أي شيء؛ سنعلن ذلك".

وأكد الباز"عادل إمام مش هيرجع يشتغل تاني، وشقيقه قال إنه لم يعتزل، لكنه من الممكن أن يكون اعتزل اعتزالا اضطراريا".

وأوضح أن: "ما يحدث مع الفنان عادل إمام، أقرب ما يكون إلى الإقامة الجبرية"، معقبا: "أبناؤه محافظين عليه، وقد تكون حالته الصحية لا تسمح بخروجه وأن ينخرط في المجتمع".

وأضاف الباز أن: "عائلة عادل إمام تقول إنه جالس في البيت، أنتو مالكم وماله؟"، مشيرا إلى أن: “الواقع يقول إن عادل إمام أنهى مسيرة العمل الفني باعتزال إجباري، وهذه سنة الحياة؛ لأن عمره تجاوز الـ 85، وعلى الناس أن تتركه يستمتع بآخر أيامه”، بحسب موقع "المصريون".

وفي وقت سابق، أثارت فنانة مشهورة ضجة كبرى بمطالبتها باقتحام منزل الزعيم عادل إمام وإخراجه بالقوة، في وقت تتحدث بعض المصادر عن إصابته بالزهايمر.