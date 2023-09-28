فيديو يثير جدلاً واسعاً لإمام الحرم في الإعلان الترويجي لموسم الرياض 2023

الرياض - محمد الاطلسي - نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجي لموسم الرياض 2023 والذي يظهر فيه إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني وكابتن المنتخب السابق حسين هادي.

وكان الكلباني وهادي يقومان بمشهد تمثيلي للإعلام عن موسم الرياض بحلته الجديدة تحت شعار "بيق تايم" ، وظهر هادي وهو يتقمص دور مريض ويردد قائلا "ماني ماني".

بينما كان الكلباني يمثل دور طبيب حيث ذهب إليه حسين هادي لإجراء فحص طبي عنده، حيث أخبره الكلباني بعدم الإكثار في العشاء.

وسينطلق موسم الرياض هذا العام يوم 28 أكتوبر 2023 بُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه نزال حزام موسم الرياض، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل.