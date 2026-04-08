عاجل.. العقود الآجلة لخام برنت تهبط بنحو 6% إلى 103 دولارات للبرميل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 05:11 صباحاً - تراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق قصف إيران لمدة أسبوعين، في خطوة عززت آمال تهدئة التوترات في المنطقة، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6% لتسجل 103 دولارات للبرميل.

وقال ترامب، إنه وافق على وقف العمليات العسكرية مؤقتًا، كاشفًا عن تلقيه مقترحًا من 10 نقاط من الجانب الإيراني، اعتبره أساسًا قابلًا للتفاوض.

ويأتي هذا التراجع في ظل تفاؤل الأسواق بإمكانية احتواء التصعيد، بعد فترة من التوترات الحادة التي دعمت أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال الأسابيع الماضية.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.