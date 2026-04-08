نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع العملات المشفرة مع ترقب مهلة ترامب لإيران.. وبيتكوين قرب 68 ألف دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:18 صباحاً - العربية.نت_ تراجعت العملات المشفرة في تعاملات اليوم الثلاثاء،في الوقت الذي تترقب فيه أسواق المال العالمية انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران قبل تفجير كل محطات الطاقة والجسور لديها إذا لم يتم فتح مضيق هرمز .

وفقدت سوق العملات المشفرة بشكل عام أكثر من 2% من قيمتها الرأسمالية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بيتكوين تتعافى بعد تراجعات حادة وتلامس 68 ألف دولار

وانخفض “مؤشر الخوف والطمع” التابع لشركة “كوين ماركت كاب” لقياس الثقة في سوق العملات المشفرة إلى 32 نقطة اليوم مقابل 35 نقطة أمس.

كان المؤشر قد سجل 30 نقطة منذ أسبوع. ورغم الارتفاع الأسبوعي مازال المؤشر في منطقة “الخوف”.

وتراجع سعر “البيتكوين” أكبر العملات المشفرة في العالم بنسبة 2.3% إلى 68159.85 دولار للوحدة الواحدة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويقل السعر الحالي بنحو 46% عن أعلى مستوى للعملة المشفرة وكان 126198.07 دولار وسجله في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ورغم تحسن العملة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% فإنها مازالت أقل بنسبة 22% تقريباً عن مستواها في بداية العام الحالي.

وتراجع سعر العملة المشفرة “إيثريوم” بنسبة 3.8% في تعاملات مساء أمس إلى 2080.52 دولار للوحدة الواحدة. وقد انخفض سعر العملة الرئيسية بنسبة 58% مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق وكان 4953.73 دولار وسجلته في 25 أغسطس الماضي.

وتراجعت العملة المشفرة “بي.إن.بي” بنسبة 1.5% إلى 598.05 دولار للوحدة، في حين انخفض سعرها بنسبة 56% مقارنة بأعلى مستوى لها على الإطلاق وكان 1370.55 دولاراً في 13 أكتوبر الماضي.

وتراجعت العملة “إكس.آر.بي” بنسبة 3.4% إلى 1.30 دولار عن مستواها أمس، وبنسبة 66% عن أعلى مستوى لها وكان 3.84 دولار في 4 يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع العملات المشفرة مع ترقب مهلة ترامب لإيران.. وبيتكوين قرب 68 ألف دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.