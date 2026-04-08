تنسيق حكومي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي ودعم صغار المنتجين وتطوير البورصة السلعية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 03:00 صباحاً - محمد أحمد_ عُقد اجتماع تنسيقي ضم كلًا من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور بهاء الغنام، اليوم الثلاثاء بمقر الجهاز، وذلك في إطار جهود تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل بين عناصر «مثلث الأمن الغذائي» المتمثلة في الإنتاج والتوزيع وإدارة المخزون الاستراتيجي.

وتناول الاجتماع سبل دعم منظومة الأمن الغذائي في مصر من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استدامة توافرها للمواطنين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز احتياطي البلاد من السلع الاستراتيجية وخطة توريدات القمح من المزارعين لضمان استقرار السوق المحلي.

كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير البورصة السلعية وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية في التسعير، ويسهم في الحد من الممارسات الاحتكارية، ويدعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم صغار المنتجين والمزارعين من خلال إتاحة قنوات تسويقية عادلة ومنظمة.

وتضمن الاجتماع التأكيد على تفعيل دور البورصة السلعية عبر النشرات السعرية الدورية لتوفير بيانات دقيقة بالأسعار العادلة للسلع في الأسواق، بما يسهم في توعية المستهلك النهائي.

