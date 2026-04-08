تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا بأكثر من المتوقع

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 05:11 صباحاً - العربية.نت_ سجل الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة تراجعاً بأكثر كثيراً من المتوقع خلال فبراير الماضي، نتيجة التراجع الكبير في الطلب على الطائرات وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة أن الطلب على السلع المعمرة خلال فبراير الماضي تراجع بنسبة 1.4% بعد تراجعه بنسبة 0.5% خلال يناير الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 0.5% خلال فبراير الماضي بعد استقراره خلال الشهر السابق وفقاً للبيانات الأولية.

جاء التراجع الأكبر من المتوقع للطلب على السلع المعمرة، مع تراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 5.4% خلال فبراير، بعد تراجعه بنسبة 1.9% خلال يناير.

وتراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية ومكوناتها بنسبة 28.6% في حين تراجع الطلب على الطائرات العسكرية ومكوناتها بنسبة 3.8%.

ومع استبعاد التراجع الكبير في الطلب على معدات النقل، ارتفع الطلب على السلع المعمرة خلال فبراير بنسبة 0.8% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.5%

