اثار جدلا في السعودية .. فنان سعودي شهير يهدي أغنية قوية لزينة شباب اليمن ”عفاش طارق صالح”

الرياض - محمد الاطلسي - أهدى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، أغنية قوية ومعبرة لزينة شباب اليمن "عفاش طارق صالح" بمناسبة زفافه.

ونشر العميد يحيى محمد عبدالله صالح، فيديو الاغنية لأول مرة على حسابه بموقع " إكس "وأثارت إعجاب وتفاعل يمني واسع.

جاء ذلك خلال حفل زفاف النقيب عفاش، نجل العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أواخر سبتمبر الماضي، بحضور قيادات بارزة من مختلف الأطراف اليمنية، بينهم قيادات "جنوبية" كبيرة.

وحضر اللقاء الفرائحي، هاني علي سالم البيض وأحمد علي عبدالله صالح، وطارق محمد عبدالله صالح وشقيقيه يحيى ومحمد، وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء فرج البحسني ، والعميد عبدالرحمن المحرمي (ابوزرعة) ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، إضافة إلى حضور لافت لمسؤولين بارزين في المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الشرعية من مختلف المحافظات اليمنية.