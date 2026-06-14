أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا

كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا
انتزع منتخب قطر تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من نظيره السويسري 1-1 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
تقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 17 عن طريق بريل إيمبولو من ضربة جزاء، ثم أدرك منتخب قطر التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق بو علام خوخي.
وحصل المنتخب القطري على أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم في مشاركته الثانية بالمونديال، وذلك بعدما خسر المباريات الثلاث في نسخة عام 2022 في قطر.
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