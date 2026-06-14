توقعات برج العقرب لشهر يونيو 2026: آفاق جديدة وطموحات تتجاوز الحدود

توقعات برج العقرب لشهر يونيو 2026: آفاق جديدة وطموحات تتجاوز الحدود

توقعات برج الجدي لشهر يونيو 2026: شهر العلاقات المصيرية

توقعات برج الجدي لشهر يونيو 2026: شهر العلاقات المصيرية

توقعات برج الدلو لشهر يونيو 2026: شهر الإنجازات الدقيقة

توقعات برج الدلو لشهر يونيو 2026: شهر الإنجازات الدقيقة

توقعات برج القوس لشهر يونيو 2026: بين إعادة ترتيب أمورك المالية وتو...

توقعات برج القوس لشهر يونيو 2026: بين إعادة ترتيب أمورك المالية وتو...

أبراج الأحد 14 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الأحد 14 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا

أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا

التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا

التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا

ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 139

ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 139

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية

الدولار يتجه لخسارة أسبوعية

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا

أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا

دوت الخليج -
كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا
انتزع منتخب قطر تعادلاً ثميناً في الدقائق الأخيرة من نظيره السويسري 1-1 يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

تقدم المنتخب السويسري في الدقيقة 17 عن طريق بريل إيمبولو من ضربة جزاء، ثم أدرك منتخب قطر التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق بو علام خوخي.

وحصل المنتخب القطري على أول نقطة له في تاريخه بكأس العالم في مشاركته الثانية بالمونديال، وذلك بعدما خسر المباريات الثلاث في نسخة عام 2022 في قطر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : كأس العالم 2026.. قطر تنتزع التعادل من سويسرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

أخبار ذات صلة

0 تعليق