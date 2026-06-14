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التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا

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التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا

التموين: لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 يونيو 2026 01:24 صباحاً - أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أنه لا صحة للأرقام المتداولة حول عدد المواطنين الذين تم إلغاء بطاقات التموين لهم، موضحًا أن الحديث عن أن إلغاء 850 ألف بطاقة تموينية غير صحيح والرقم الحقيقي سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء مرحلة التنقية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء بطاقات التموين على مراحل وليس مرحلة واحدة.

 

وأضاف محمد شتا، : «بطاقات التموين بيتم وقفها حال انطباق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة على رب الأسرة أو أحد المستفيدين، لو رب الأسرة بينطبق عليه محددات العدالة بيتحذف البطاقة بالكامل، لو أحد المستفيدين بيتحذف المستفيد فقط وتبقى البطاقة فعالة».

 

وأوضح محمد شتا، أن محددات العدالة هي محددات معروفة لدى المواطنين، وهي تدل على ارتفاع مستوى الدخل أو القدرة المالية، مؤكدًا أنه لا مساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الأقل دخلًا، كإمتلاك سياراة فاخرة والإقامة في تجمعات سكنية فاخرة وسداد مصروفات مرتفعة لمدارس أو جامعات دولية.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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