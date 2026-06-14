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ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 139

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ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 139

ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 139

دوت الخليج -
ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى 139
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في البلاد إلى 710 فيما سُجلت 139 حالة وفاة.

وقالت الوزارة الصحة على حسابها في منصة "إكس"، "إن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 710 حالات، و129 حالة وفاة".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 17 مايو الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى.

وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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