اتفرج بالفيديو .. خطيب المسجد الحرام يبكي أثناء دعائه للفلسطنينين بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة

الرياض - محمد الاطلسي - لم يتمالك إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور أسامة بن عبدالله خياط، دموعه أثناء دعائه للفلسطينيين بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة.

وقال الدكتور خياط في دعائه في نهاية خطبة الجمعة: اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، مكررا دعائه ثلاثا.

وتابع وهو يبكي : اللهم كن للمسلمين في فلسطين، كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم ارحم ضعفهم وارحم قتلاهم واكتب لهم الشهادة.