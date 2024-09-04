خبر هام .. كويكب يقترب من الأرض و يمر من قرب 3 دول خليجية ويصطدم بهذه الدولة!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن مركز الفلك الدولي، عن كويكب يقترب من الأرض، ومن المتوقع اصطدامه بها، ، حيث يسير بشكل سريع.

وقال الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي، إنه اكتشف قبل قليل كويكب صغير أعطي الرقم المؤقت (CAQTDL2)، وبينت الحسابات الأولية بأنه سيصطدم بالأرض عصر هذا اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024م في الساعة الرابعة عصرا و39 دقيقة بتوقيت غرينتش (بخطأ مقداره زائد ناقص 15 دقيقة) وذلك في منطقة تقع شمال الفلبين.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف الكويكب قبل قليل في الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش وذلك من قبل مرصد يبلغ قطره 1.5 متر يقع في ولاية "أريزونا" في الولايات المتحدة، وقد كان يلمع حينها بالقدر 21.

وقد بينت الأرصاد التي أجريت للكويكب خلال الساعات الماضية، والتي بلغ عددها 23 رصدا بأن قطر الكويكب يبلغ حوالي 1.6 متر، وبالتالي فإنه لا يشكل خطورة على الأرض، ومن المرجح أن يتفتت ويتلاشى أثناء دخوله في الغلاف الجوي ولا يصل منه إلى الأرض إلا أجزاء بسيطة لا تشكل خطرا.

هذا وقد بينت الحسابات الفلكية بأن الكويكب سيمر في سماء المنطقة العربية قبل اصطدامه بالأرض، وتحديدا من شرق المنطقة العربية من الإمارات وسلطنة عمان وشرق الخليج العربي، وسيكون لمعانه في ذلك الوقت من القدر 15 تقريبا، مما يجعله مشاهدا من خلال التلسكوبات المتوسطة فقط ومن مكان مظلم تماما.