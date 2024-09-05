احذره فورا :طبيب سعودي يحذر من بهار تستخدمة السيدات للطبخ يسبب الكثير من الأمراض الخطيرة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف طبيب قلب، عن وجبة الإفطار الأفضل لصحة القلب، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى.

وبحسب موقع باراد، يمكن للنظام الغذائي النباتي أيضًا أن يساهم في خفض مدخول الكوليسترول.

ويقدم الموقع أفكارًا أخرى لوجبة الإفطار، مثل تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على القليل من الكوليسترول وتحتوي على الألياف والفيتامينات المفيدة للقلب

كما يمكن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم

يوصي النظام الغذائي DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم)، الذي أقرته جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب، بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، نظرا لمحتوى الفيتامينات والمعادن.

ويشدد ويست على أن "أفضل نصيحة طبية في الوقت الحالي هي تقليل تناول السكر إلى أقل قدر ممكن، لكن من المهم الانتباه أن بعض السكر مطلوب لاحتياجات غذائية". الإصابة بالسرطان