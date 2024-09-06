السعودية تعلن عقوبات صارمة على اليمنيين بسبب شيء منتشر تعاطيه بينهم في المملكة «اتفرج ماهو»

الرياض - محمد الاطلسي - تواصل وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حملتها الصارمة ضد تهريب المواد المحظورة، وفي مقدمتها الشمة. وتفرض السلطات عقوبات قاسية على المهربين، بهدف ردعهم وحماية المجتمع من مخاطر هذه المواد.

العقوبات المفروضة على مهربي الشمة:

* السجن: قد تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات. * الغرامة المالية: قد تصل إلى مليون ريال سعودي. * مصادرة المضبوطات: يتم مصادرة جميع كميات الشمة التي يتم ضبطها. * الترحيل: قد يتم ترحيل المهربين من المملكة بشكل دائم.

العواقب الوخيمة لتهريب الشمة:

* المخاطر الصحية: تعاطي الشمة يسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي. * المخاطر الأمنية: تهريب المواد المحظورة يهدد الأمن القومي للمملكة. * المخاطر القانونية: المهربون يعرضون أنفسهم لعقوبات قاسية قد تدمر حياتهم.

نصائح هامة:

* لا تحاول تهريب الشمة: تجنب الوقوع في هذا الفخ الخطير. * كن على دراية بالعواقب: لا تخاطر بمستقبلك وصحتك من أجل مكاسب غير مشروعة. * احترم القوانين: التزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

السلطات السعودية عازمة على مكافحة تهريب الشمة بكل حزم، وستلاحق المهربين بكل قوة. لا تدع نفسك تقع في هذا الفخ المدمر.