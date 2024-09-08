طبيب يكشف سر زيادة الإصابة بالسكتة القلبية منتصف العمر ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الدكتور إسلام أبو سيدو استشاري أمراض القلب والشرايين،سبب زيادة عدد الوفيات بالسكتة القلبية المفاجئة بين الصغار في العمر

السكتة القلبية

وقال خلال مداخلة مع قناة "العربية": " النوبات القلبية في ازدياد وخاصة بين الأعمار الصغيرة بداية من العقد الرابع من العمر فصاعدا، وهذا مثبت علميا. مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين ال 40 وال 50 عاما أكثر عرضة للإصابة بنوبات القلب أو توقف القلب أو جلطات القلب والوفيات المفاجئة.

نمط الحياة

وأوضح أن هذه الزيادة ترجع إلى نمط الحياة الآن والذي اختلف عن السابق بشكل كلي، فلدينا أضرار بيئية، وانتشار التدخين بشكل كبير، وضغوطات الحياة التي تعد أحد الأسباب المحفزة للإصابة بالجلطات.

سبب وفاة الصغار في العمر

وأضاف : "يمكن أن يصاب شخص عمره 70 أو 80 سنة بجلطة وما يتوفى، وتضعف عضلة القلب فقط لأن لديهم تفريعات جانبية للشرايين، أما الصغير في العمر تكون شراينه ما فيهم تفريعات جانبية بحيث تساعده على وصول الدم إذا قفل الشريان الرئيسي ، بينما كبار السن بمرور الوقت يسير لديهم تضيقات وتصلب الشرايين ويتفرع الشريان الرئيسي مثل الشجرة وإذا قفل الشريان الرئيسي يصل الدم عبر الشرايين الفرعية، عكس صغار السن"

الحل الوحيد

ولفت إلى أن تغيير نمط الحياة هو الحل الوحيد لتجنب الإصابة بنوبات القلب المفاجئة والموت المفاجئ، مشيرا إلى ضرورة عدم التدخين والإفراط فيه، وعدم السهر والنوم ساعات كافية، وتجنب تناول وجبات الطعام السريعة.