تعطل إنستا باي اليوم.. هل تعود الخدمة خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 06:33 مساءً - شهد تطبيق إنستا باي، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، توقفًا مفاجئًا في عدد من خدماته الأساسية، بالتزامن مع تنفيذ تحديثات فنية على المنصة، ما تسبب في تعذر إجراء التحويلات المالية اللحظية لعدد كبير من المستخدمين داخل مصر.

وجاء العطل في وقت يعتمد فيه ملايين العملاء على التطبيق في تحويل الأموال وسداد المدفوعات اليومية، الأمر الذي دفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن أسباب التوقف وموعد عودة الخدمة للعمل بشكل طبيعي.

وتزايدت الشكاوى خلال الساعات الأولى من اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما واجه المستخدمون صعوبات في تنفيذ المعاملات المالية، وسط ترقب واسع لعودة التطبيق إلى التشغيل الكامل.

توقف خدمات إنستا باي اليوم وظهور رسالة جار تحديث الخدمة

أظهرت بلاغات المستخدمين أن الأعطال تركزت بشكل أساسي أثناء محاولة تحويل الأموال من خلال التطبيق، حيث ظهرت رسالة نصية داخل المنصة تفيد: "جار تحديث الخدمة.. سنعود بعد قليل".

وأشار عدد من المستخدمين إلى إمكانية الدخول إلى التطبيق بشكل طبيعي، لكن دون القدرة على تنفيذ عمليات التحويل أو إتمام بعض الخدمات المرتبطة بالمعاملات اللحظية، ما يرجح أن التوقف مرتبط بتحديثات تقنية داخلية لتحسين كفاءة التشغيل.

ويُعد هذا النوع من التحديثات أمرًا معتادًا في التطبيقات المالية الرقمية، خاصة مع التوسع المستمر في أعداد المستخدمين وحجم العمليات المنفذة يوميًا.

إنستا باي يسجل 1.5 مليار معاملة و12.5 مليون مستخدم

حقق تطبيق إنستا باي نموًا كبيرًا منذ إطلاقه ضمن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، ليصبح أحد أهم وسائل التحويل الإلكتروني السريع في السوق المصرية.

وبحسب أحدث البيانات المتاحة، بلغ إجمالي حجم المعاملات المنفذة عبر التطبيق نحو 1.5 مليار معاملة منذ انطلاق الخدمة، فيما وصل عدد المستخدمين إلى حوالي 12.5 مليون عميل.

ويعكس هذا النمو الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام التطبيق في التحويلات الفورية بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية التقليدية.

رسوم تحويل إنستا باي مستمرة منذ أبريل 2025

بدأت شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق الرسوم الجديدة على خدمات إنستا باي اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بعد انتهاء فترة الإعفاء المجاني التي استمرت لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ رسوم التحويل عبر التطبيق 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا، وبحد أقصى 20 جنيهًا للعملية الواحدة.

ويترقب المستخدمون خلال الساعات المقبلة انتهاء أعمال التحديث الفني وعودة خدمات التطبيق إلى طبيعتها، خاصة مع الاعتماد المتزايد عليه كوسيلة رئيسية لإجراء التحويلات المالية اليومية في مصر.