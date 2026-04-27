سيناريو مجنون مشتعل يربك حسابات الأهلي وبيراميدز.. وسيراميكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 06:33 مساءً - أصبح نادي سيراميكا كليوباترا طرفًا فاعلًا في سباق التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، بعدما اقتحم المنافسة بقوة إلى جانب الأهلي وبيراميدز، قبل المواجهة المنتظرة بين الأخيرين في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 43 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة فقط عن الأهلي وبيراميدز، رغم خوضه مباراة إضافية، وهو ما يبقي على آماله قائمة حسابيًا في قلب الموازين خلال الجولات المتبقية.

مواجهات حاسمة في الدوري المصري

ينتظر سيراميكا جدول صعب، حيث سيخوض ثلاث مباريات قوية تبدأ بمواجهة المصري البورسعيدي، ثم لقاء مباشر أمام بيراميدز، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة الزمالك، في سلسلة مباريات قد تحدد مصيره بشكل نهائي.

سيناريو التأهل المعقد لسيراميكا كيلوباترا

تظل فرص سيراميكا مرتبطة بعدة نتائج متداخلة، أبرزها تعادل الأهلي وبيراميدز، وهو ما قد يمنحه دفعة قوية حال تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة.

وفي هذا السياق، قد يتمكن الفريق من التفوق على بيراميدز حال فوزه عليه وتعثر الأخير في مباريات أخرى، بينما يظل موقف الأهلي معتمدًا على نتائجه، حيث يحتاج سيراميكا إلى تعثره في لقاء واحد على الأقل أمام الزمالك أو إنبي أو المصري.

كما قد تزيد الأمور تعقيدًا في حال تتويج فريق آخر بكأس مصر، وهو ما قد يعيد تشكيل خريطة المتأهلين للبطولات الأفريقية.

ورغم صعوبة الحسابات، يبقى الأمل قائمًا أمام سيراميكا لكتابة إنجاز تاريخي وخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا في سيناريو قد يكون من الأكثر إثارة هذا الموسم.