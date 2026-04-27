تسريب.. تشكيل بيراميدز ضد الأهلي في قمة مرحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 06:33 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يقام ضمن الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم 27 أبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الدفاع الجوي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة في سباق القمة.

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويدخل الفريقان اللقاء وهما متساويان في عدد النقاط برصيد 44 نقطة لكل منهما، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث، ما يزيد من سخونة المواجهة بين الطرفين.

وعلى صعيد التشكيل المتوقع، من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على عودة وليد الكرتي بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب تواجد الثلاثي مهند لاشين، حامد حمدان، وناصر ماهر في وسط الملعب، بينما يقود الهجوم المهاجم الكونغولي فيستون مايلي.

تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: الشناوي

خط الضهر: أسامة جلال – مرعي – محمد حمدي – الشيبي

منتصف الملعب: مهند لاشين – حامد حمدان – ناصر ماهر – الكرتي – زلاكة

خط الأمام: مايلي

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل طرف لتحقيق الفوز والانفراد بموقع متقدم في جدول الترتيب، مع اقتراب المنافسة على اللقب من مراحلها الحاسمة.