حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 06:33 مساءً - تتواصل منافسات الحسم في الدوري المصري الممتاز بمواجهة مرتقبة تجمع بين نادي الزمالك وإنبي، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا مع دخول الموسم مراحله الأخيرة.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد إنبي يلا شوت بلس بجودة عالية في الدوري المصري الآن

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة الحسم برصيد 49 نقطة، ويخوض المباراة بهدف الحفاظ على موقعه في القمة وتوسيع الفارق مع منافسيه. الانتصار في هذه المرحلة لا يمثل مجرد ثلاث نقاط، بل خطوة مهمة نحو حسم اللقب في ظل اشتداد المنافسة.

على الجانب الآخر، يدخل إنبي اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 35 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب. الفريق البترولي يدرك صعوبة المواجهة، لكنه يسعى للظهور بشكل منظم واستغلال أي فرص متاحة لمباغتة المتصدر.

استاد القاهرة يحتضن مواجهة تحمل ملامح الحسم في صراع القمة

يستقبل ستاد القاهرة الدولي هذه المواجهة المهمة، حيث يعوّل الزمالك على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه المميزة. الفريق الأبيض يدخل اللقاء بثقة واضحة بعد سلسلة من العروض القوية، ويأمل في استثمار الدعم الجماهيري لتحقيق فوز جديد يقربه أكثر من منصة التتويج.

كل ما يهمك معرفته قبل مواجهة الزمالك ضد إنبي

تنطلق صافرة البداية مساء الإثنين 27 أبريل 2026 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وتُنقل المباراة عبر قناة ON Sport 2 HD، مع استوديو تحليلي شامل يسبق اللقاء ويعقبه، فيما يتولى التعليق حاتم بطيشة، ويُدير المباراة الحكم محمود ناجي.