واقعة ضرب طالب تشعل الجدل.. محافظ سوهاج يصدر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 06:33 مساءً - في استجابة سريعة لواقعة الاعتداء على أحد تلاميذ مدرسة دار السلام الابتدائية، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، حزمة من القرارات الفورية التي تستهدف التعامل الحاسم مع الحادث، مؤكدًا أن أمن الطلاب وسلامتهم داخل المدارس يأتيان في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

محافظ سوهاج يصدر قرارًا عاجلًا بحق معلمة اعتدت على طالب

جاءت هذه الإجراءات عقب مذكرة عرضها الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حيث تقرر وقف المعلمة محل الشكوى عن العمل لمدة شهر كإجراء احترازي، أو إلى حين الانتهاء من التحقيقات الرسمية، كما تمت إحالة الواقعة إلى الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم، لفحص كافة التفاصيل وتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وشملت القرارات كذلك استبعاد المعلمة من مدرستها الحالية ونقلها إلى مدرسة أخرى خارج نطاقها، بهدف الحفاظ على استقرار العملية التعليمية داخل المدرسة، وتوفير بيئة آمنة للطلاب بعيدًا عن أي توترات قد تؤثر على سير الدراسة.

تشديد الرقابة على المدارس

في إطار تعزيز الانضباط، وجّه المحافظ بتكثيف الجولات الميدانية من قبل لجان المتابعة على مدارس إدارة دار السلام التعليمية، للتأكد من الالتزام بالمعايير التربوية والانضباط داخل الفصول، وشدد على أن كرامة الطالب المصري تمثل خطًا أحمر، ولن يتم التهاون مع أي سلوك يضر بالطلاب أو يمس سلامتهم.

ودعت محافظة سوهاج أولياء الأمور إلى سرعة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى من خلال غرفة العمليات أو عبر مديرية التربية والتعليم، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي مشكلة، بما يكفل حماية حقوق الطلاب داخل المنظومة التعليمية.