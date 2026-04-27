أخبار اليمن : مرصد: 23 اعتداءً صهيوني بالضفة والقدس

مرصد: 23 اعتداءً صهيوني بالضفة والقدسوثق مرصد الاستيطان، 23 حالة اعتداء نفذها مستوطنون صهاينة وقوات العدو الإسرائيلي خلال ال24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، وتوزعت بين اعتداءات وتجريف أراض وتخريب ممتلكات.

ورصد المرصد ، في تقرير نشره اليوم الاثنين على قناته في "تليجرام" واطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أبرز الانتهاكات التي شهدها يوم الأحد في جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس والأغوار الوسطى.

ووثق التقرير في محافظة نابلس جرف آليات الاحتلال أراض واقتلاع أشجار زيتون بالقرب من مدخل بلدة برقة تنفيذا لإخطارات مصادرة سابقة.

في حين شهدت جالود هجوم للمستوطنين على منزل عائلة الطوباسي تخلله خلع الأبواب والاقفال ومحاصرة النساء داخل المنزل وتنفيذ عمليات استفزازية.

وفي جالود أيضا قام مستوطنون بهدم أجزاء من منازل عائلة الطوباسي تحت حماية جيش العدو في محاولة واضحة لتهجيرهم قسريا.

فيما تم رصد تحركات وهجمات للمستوطنين في منطقة المراجم القريبة من قرى دوما وقصرة.

كما تم رصد اعتداء للمستوطنين على سيارات المواطنين عند الإشارة الضوئية لمستوطنة شيلو بحماية مباشرة من جنود العدو.

وحسب التقرير، فقد قامت مليشيات المستوطنين بسرقة جراء زراعي يعود لعائلة فلسطينية في منطقة جماعين.

أما في بلدة دوما فقام الأهالي بإغلاق طريق يؤدي إلى بؤرة استيطانية ردًا على اعتداءات المستوطنين المتكررة.

فيما شهدت جبل بثر قوزا تواجد مركبة للمستوطنين قرب منازل الفلسطينيين ومحاولتها منع الأهالي من التحرك بحرية.

وأوضح التقرير أن محافظة جنين شهدت تصعيدًا خطيرًا فاستمرت أعمال التجريف في أراضي اليامون ومنطقة الغرفة لغرض شق طرق استيطانية جديدة.

في حين شهدت منطقة سروج (اليامون) قيام جرافات المستوطنين وقوات الاحتلال بتنفيذ عمليات تجريف واسعة في منطقة سروج.

أما في محافظة رام الله، فأوضح التقرير أن طريق الجلزون (بيت إيل) شهد رشق مستوطنين الحجارة من داخل البرج العسكري تجاه مركبات المواطنين، مما أدى لتضرر مركبة المواطن "نبيل أحمد أبو عصفور".

في حين هاجم مستوطنون مركبات المواطنين عند المدخل الواصل بين قريتي بيتين ودير ديوان وقاموا بتكسير عدد منها.

وفيما شهدت ترمسعيا إنشاء بؤرة استيطانية جديدة من خلال تركيب "بركسات" وغرف جاهزة على أراضي عائلة "أبو عواد"، على بعد 30 متراً فقط من منازلهم، بالإضافة الى رصد جرافة (باجر) تابعة لمستوطنة "شيلو" تقوم باقتلاع أشجار الزيتون المحيطة بمنزل عائلة "أبو عواد" تحت جنح الظلام.

في حين شهد طريق ترمسعيا – المغير تجمعا لعشرات المستوطنين بالقرب من بؤرة "نحمان أور" وسط مخاوف من تنفيذ مجازر أو هجمات على قرى المغير وأبو فلاح وترمسعيا.

وذكر التقرير أن محافظة الخليل (مسافر يطا) شهدت قيام مستوطنين بإغلاق الطريق أمام طلبة مدرسة أم الخير منذ ثلاثة أسابيع بشكل متواصل.

في حين أطلق مستوطنون مواشيهم في محيط مساكن الأهالي في خربة الحلاوة مع ممارسة أعمال استفزازية ضد السكان.

كما قام مستوطن مسلح- حسب التقرير- بطرد المواطن "محمود الحمامدة" أثناء ممارسته لرعي المواشي في أراضيه في خربة المفقرة.

وأوضح التقرير أن محافظة القدس شهدت فيها البلدة القديمة نصب بوابة حديدية تهدف لتقييد الحركة، وإغلاق الطريق الواصل بين سوق القطانين وباب الحديد.

في حين شهدت منطقة "الخنيدق" استمرار جرافات المستوطنين في أعمال الحفريات بين بيت عنان وبيت لقيا لشق طرق استيطانية في (البريج، الشارع الالتفافي، وأراضٍ زراعية).

أما في حي الشيخ جراح فتمت المصادقة على مخطط لإقامة مدرسة استيطانية ضخمة تحمل اسم " "أور سومياخ" رغم كل الاعتراضات الحقوقية المقدمة.

أما في الأغوار الوسطى، فذكر التقرير أن تجمع "العتماوية" في منطقة الضفة الغربية شهد تنفيذ جولات استفزازية يومية من قبل المستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية في الشهور الأخيرة تصاعدا ملحوظا باعتداءات المستوطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش العدو والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال مارس الماضي، نفذت قوات العدو منها 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء.

