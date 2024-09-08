علامة تحذيرية تشير إلى أن الكوليسترول لديك يسبب انسداد الشرايين بشكل خطير .. ‘‘تعرف عليها’’

الرياض - محمد الاطلسي - يتسبب الكوليسترول، في إحداث فوضى في الشرايين بصمت، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، ومع ذلك فإن إحدى العلامات المنذرة لتراكم الكوليسترول يمكن أن تظهر في الأرداف.

يتسبب الكوليسترول، في إحداث فوضى في الشرايين بصمت، مما يؤدي إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية، ومع ذلك فإن إحدى العلامات المنذرة لتراكم الكوليسترول يمكن أن تظهر في الأرداف.

وتعد البلاك مادة شمعية مكونة من الكوليسترول وأشياء أخرى، عندما يكون لديك الكثير من البلاك، يمكن أن تضيق الشرايين وتحد من تدفق الدم، وعندما تنقبض الأوعية الدموية نتيجة لذلك، يتم أيضًا تقييد تدفق الدم إلى ساقيك، مما يؤدي إلى ظهور العلامة "الأولى الملحوظة".

ووفق الموقع الطبي "كليفلاند"، فإن نقص تدفق الدم إلى ساقيك يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى حالة "شائعة" تُعرف باسم مرض الشريان المحيطي (PAD).

وقد يكون العرض "الأول" لاعتلال الشرايين المحيطية هو ألم الساق ، ومع ذلك، فإن هذا الألم لا ينحسر فقط في هذه المنطقة لأنه يمكن أن ينتقل إلى الأرداف، وقد تلاحظ ألمًا في ربلة الساق، ولكن قد تشعر به أيضًا في الأرداف أو الفخذين.

ويمكن أن يتسبب مرض الشرايين المحيطية أيضًا في ظهور علامات منبهة أخرى، بما في ذلك:ألم في قدميك والأصابع، خاصةً في الليل أثناء الاستلقاء، وإحمرار أو تغير لون بشرتك، وتقرحات أصابع القدم لا تلتئم.