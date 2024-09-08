مصر تنفذ أول تحرّك عسكري ضد إسرائيل.. وهذا ماحدث !

الرياض - محمد الاطلسي - نفذت مصر، الخميس، الموافق 05 أيلول، 2024، استعراضا عسكريا عند الحدود مع غزة .. يتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الازمة مع الاحتلال الإسرائيلي وسط محاولات أمريكية – غربية لاحتوائها.

وفي هذا السياق، أفادت وسائل اعلام مصرية بأن رئيس الأركان المصري الفريق احمد خليفة اجرى زيارة مفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التامينات على الحدود مع غزة.

يشار إلى أن زيارة المسؤول العسكري المصري الرفيع تأتي لأول مرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والتوسع في عمق الامن القومي المصري برفح ومحور فلادليفيا.

كما تأتي بالتزامن مع حراك غربي – امريكي جديد لنزع فتيل التوتر بين القاهرة وتل ابيب.

وكان آخر تلك التحركات دعوة وزير الخارجية الألماني إلى سحب الاحتلال من معبر رفح وتجاهله لمحور فلادليفيا.

وتأتي التصريحات الألمانية ضمن توجه لحلفاء الاحتلال الغربيين بقيادة الولايات المتحدة لإنقاذه من مأزق الحدود مع تصاعد وتيرة التراشق مع مصر.

وأصدرت الخارجية المصرية بيان جديد الخميس اعتبرت فيه تصريحات نتيناهو بتهريب أسلحة إلى غزة بمثابة مقدمة لإعلان فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه بما في ذلك العثور على الاسرى.

في السياق كشفت وسائل اعلام أمريكية عن تعديلات قطرية – مصرية على مقترحات أمريكية لصيغة اتفاق جديدة بغزة.

وعلى الرغم من ذلك لم توضح المصادر طبيعة التعديلات الا ان تزامنها مع حراك امريكي لعرض صفقة يشير إلى انها تتمحور حول الوجود في فلادليفيا ورفح حيث تقترح الصيغة الامريكية تقليص الوجود الإسرائيلي وتعزيز الوجود الأمريكي والاوروبي هناك.