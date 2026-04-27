وزير العدل ينعى اللواء أركان حرب كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 07:31 مساءً - ينعى المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، ببالغ الحزن وعميق الأسى، وفاة المغفور له بإذن الله، اللواء كمال مدبولي محمد، والد دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة وطنية مشرفة حافلة بالعطاء.

فقد كان الفقيد أحد رجال القوات المسلحة المخلصين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وقدموا نموذجًا يُحتذى في الانضباط والتفاني والإخلاص.

وإذ يُعرب وزير العدل عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة رئيس مجلس الوزراء ولأسرة الفقيد الكريمة، فإنه يسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.