بمشاركة 31 دولة.. وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الأفريقية للمصارعة بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 07:31 مساءً -

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطيه محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة (الرومانية والحرة والنسائية والشاطئية)، والتي تستضيفها مصر على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 25 أبريل حتى 5 مايو 2026، بمشاركة 31 دولة أفريقية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الصربي/ نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية «الأوكسا»، وفؤاد مسكوت نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة، والعميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، ورؤساء بعثات الوفود المشاركة إلى جانب قيادات الاتحاد المصري للمصارعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الافتتاح، أن استضافة مصر للبطولة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية من قبل الاتحادات الرياضية الدولية والقارية، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة وقدرات تنظيمية متميزة.

وأضاف جوهر نبيل: "نرحب بجميع الوفود الأفريقية على أرض مصر، التي أصبحت وجهة لكافة الاتحادات الدولية لاستضافة كبرى البطولات، بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة، وحرصها على تعزيز دور الرياضة كأداة للتقارب بين الشعوب".

وأشار وزير الرياضة إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة للاحتكاك القوي بين اللاعبين، خاصة مع مشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة في مختلف المراحل السنية، وهو ما يسهم في رفع المستوى الفني للمصارعة الأفريقية، موضحاً أن مشاركة بعثة مصر بعدد كبير من اللاعبين في مختلف الفئات العمرية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في البطولات الدولية والأولمبية، مؤكدًا ثقته في قدرة لاعبي المنتخب الوطني على تحقيق نتائج متميزة تليق باسم مصر.

ومن جانبه، أشاد نيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، بالتنظيم المميز لحفل افتتاح البطولة الأفريقية للمصارعة، متمنياً أن يخرج مستوى المنافسات بصورة مميزة تعكس الجهد الكبير المبذول من جانب اللجنة المنظمة.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة أن مصر تمتلك خبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات الدولية والقارية، وهو ما ظهر بوضوح خلال الفترة الماضية، مؤكداً ثقته في قدرة مصر على استضافة المزيد من الأحداث الكبرى في رياضة المصارعة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، أكد العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، حرص على توفير أفضل الأجواء التنظيمية والفنية لضمان خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها الرياضية على المستوى القاري، مشدداً على أن الدولة المصرية تدعم بقوة استضافة مثل هذه البطولات الكبرى.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أن نجاح تنظيم البطولة يُعد خطوة جديدة في طريق استضافة المزيد من الأحداث الرياضية الكبرى للمصارعة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة لتنظيم البطولات القارية والدولية.