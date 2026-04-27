لبحث المستجدات الأمنية.. محمود توفيق يستقبل وزير الأمن والحماية المدنية في جمهورية مالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 07:31 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية ، اللواء داوود على محمدين، وزير الأمن والحماية المدنية في جمهورية مالي ، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى .

وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وسُبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مُناقشة آخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمني، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، وتطلعه للاستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية المالية فى مختلف المجالات الأمنية.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن والحماية المدنية بجمهورية مالى، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون و تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.