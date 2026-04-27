نعرض لكم الان تفاصيل خبر ندب المهندس محمد سامي مساعدا لوزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 07:14 مساءً - أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، قراراً بندب المهندس محمد سامي مساعداً للوزير للشؤون الاستراتيجية، وذلك في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في أروقة وزارة الصناعة.

ويتمتع المهندس محمد سامي بخبرة طويلة في مجال التخطيط والمشروعات، حيث عمل في شركة هاليبرتون، وشركة دار الهندسة، وشركة إنبي، حيث شغل عدة مواقع في مجالات التخطيط وإدارة المشروعات.

كما تم انتدابه للعمل بقطاع التخطيط والمشروعات في الهيئة المصرية العامة للبترول ، حيث تولى الإشراف على شركات القطاع العام التابعة للهيئة، واكتسب خبرات واسعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة وتنفيذ المشروعات وقاد جهود تطوير منظومات التخطيط، بما في ذلك إعداد الخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي لشركات القطاع.

والمهندس محمد سامي حاصل على بكالوريوس الهندسة (قسم ميكانيكا) من جامعة عين شمس عام 2001، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة عين شمس عام 2009.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ندب المهندس محمد سامي مساعدا لوزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.