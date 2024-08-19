انت الأن تتابع خبر «سر خطير لازم تعرفيه» !!.. لو عندك كريم ميبو تعالي أقولك فكرة تقدري تستفيدي بيها منه بسهولة.. هيخليكي زي البفته !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن كريم ميبو من أكثر أنواع الكريمات التي تعتمد عليها السيدات لأغراض تجميلية، حيث يستطيع علاج العديد من المشكلات التي تتعرض لها البشرة وهذا إذا ما تم استخدامه بطريقة معينة، هذا بالإضافة إلى أن لها استخدامات عديدة نستعرضها في السطور القادمة.

استخدامات كريم ميبو للبشرة

يساهم كريم ميبو في علاج الحروق المختلفة التي تتعرض لها البشرة

كما أنه قادر على التخلص من اسمرار البشرة أو التصبغات التي تظهر عليها، وهناك من يعتمد عليه للحصول على بشرة نضرة صافية خالية من أي عيوب.

علاج اسمرار البشرة باستخدام كريم ميبو

إذا كان لديك أي نوع من أنواع الكريمات المرطبة للجسم فإن بإمكانك خلطه مع ملعقة صغيرة من النشا وكذلك كريم ميبو مع إضافة نوع من أنواع الزيوت العطرية وخلط كل تلك المكونات وفردها على المكان الذي ترغب في تفتيح درجته وبعد دقائق قم بغسل هذا المكان باستخدام الماء الفاتر وبعدها استخدم الكريم المرطب فقط مع تكرار ذلك 3 مرات كل أسبوع فقط لضمان الوصول إلى نتيجة جيدة.

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